अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए कितना कमाना होगा? जानें यहां

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी 14 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर छाने की तैयारी कर रही है. दरअसल ये जोड़ी फैंटेसी हॉरर कॉमेडी, भूत बंगला के साथ 17 अप्रैल, 2026 को थिएटर में आ रही है. फिल्म के उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. बीते दिन इसका टीजर भी रिलीज हुआ है जिसे लोगो से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. लेकिन भूत बंगला को ब्लॉकबस्टर बनने के लिए कितना कमाना होगा?

ब्लॉक बस्टर बनने के लिए ‘भूत बंगला’ को कितना कमाना होगा

अक्षय कुमार के लिए कोविड के बाद का दौर काफी खराब रहा है. एक्टर ने इस दौरान 15 फिल्में दी लेकिन इनमें से बहुत कम को सफलता मिली. वहीं 2025 में आई उनकी फिल्मों ने 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया, लेकिन अपना 100% बजट वसूल नहीं कर पाईं. ऐसे में अब सारी उम्मीद साल 2026 से है और माना जा रहा है कि अब पासा पलटेगा और 58 साल के स्टार को भूत बंगला से आखिरकार कोविड के बाद अपनी पहली हिट फिल्म मिल सकती है.

वहीं बता दें कि अक्षय कुमार की ये अपकमिंग हॉरर कॉमेडी 120 करोड़ के बजट में बनी है ऐसे में जानते हैं इसे हिट, सुपरहिट और ब्लॉक बस्टर बनने के लिए कितनी कमाई करनी होगी?

हिट होने के लिए कितना कमाना होगा

अगर कोई फिल्म बजट के मुकाबले 1.5 से 2 गुना या 120% से 140% तक कमा लेती है तब जाकर उस फिल्म को हिट माना जाता है. ऐसे में भूत बंगला को हिट होने के लिए अपनी लागत (120 करोड़) के मुकाबले 120 से 140 फीसदी तक कमाई करनी होगी.

अगर कोई फिल्म बजट के मुकाबले 1.5 से 2 गुना या 120% से 140% तक कमा लेती है तब जाकर उस फिल्म को हिट माना जाता है. ऐसे में भूत बंगला को हिट होने के लिए अपनी लागत (120 करोड़) के मुकाबले 120 से 140 फीसदी तक कमाई करनी होगी. सुपरहिट के लिए कितना कमना होगा

वहीं अक्षय कुमार की भूत बंगला को सुपरहिट तब माना जाएगा जब ये अपने 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 140% से 170% तक की कमाई कर लेगी.

वहीं अक्षय कुमार की भूत बंगला को सुपरहिट तब माना जाएगा जब ये अपने 120 करोड़ के बजट के मुकाबले 140% से 170% तक की कमाई कर लेगी. ब्लॉकबस्टर के लिए ‘भूत बंगला’ को कितना कमाना होगा

वहीं जब कोई फिल्म बजट के मुकाबले 170 से 200 फीसदी तक कमाई कर लेती है तो उसे ब्लॉकबस्टर मान लिया जाता है. यानी 120 करोड़ की लागत के मुकाबले भूत बंगला को ब्लॉकबस्टर होने के लिए 240 करोड के करीब कलेक्शन करना होगा. अब देखने वाली बात होगी कि रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार की ये हॉरर कॉमेडी कैसा परफॉर्म कर पाती है क्योंकि बड़े पर्दे पर इसे रणवीर सिंह की महा ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 से भी टक्कर लेनी पड़ेगी.

अक्षय कुमार-प्रियदर्शन की बन सकती है सबसे बड़ी ओपनर

इसी के साथ ये भी बता दें कि ‘भूत बंगला’ ओपनिंग डे पर 10 करोड़ से ज़्यादा नेट कमाने की अच्छी स्थिति में है (पेड प्रीव्यू मिलाकर). इसके साथ, यह अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग करने के लिए तैयार है. फिलहाल खट्टा मीठा 6.86 करोड़ नेट के साथ उनकी सबसे बड़ी ओपनिंग है, जिसे उनकी आने वाली बड़ी फिल्म आराम से पार कर लेगी. असल में, अगर भूत बांग्ला सिर्फ़ पेड प्रीव्यू से खट्टा मीठा की आधी से ज़्यादा कमाई कर ले तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी. वैसे पेड प्रीव्यू के ज़रिए, ‘भूत बंगला’ के गरम मसाला (3.02 करोड़), भागम भाग (3.43 करोड़), और भूल भुलैया (3.88 करोड़) की ओपनिंग को पार करने की उम्मीद है.

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की टॉप ओपनर्स

खट्टा मीठा – 6.86 करोड़

दे दना दन – 6.13 करोड़

भूल भुलैया – 3.88 करोड़

भागम भाग – 3.43 करोड़

गरम मसाला – 3.02 करोड़

‘भूत बंगला’ के बारे में

‘भूत बंगला’ एक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर है. इसमें अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, राजपाल यादव, तबू और वामिका गब्बी भी अहम रोल में हैं. इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता कपूर ने केप ऑफ़ गुड फ़िल्म्स और बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है.