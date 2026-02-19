जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने की पहली पोस्ट, हाथ जोड़कर कहा ये

एक्टर राजपाल यादव इन दिनों खबरों में बने हैं. हाल ही में वो चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पहली पोस्ट की है. राजपाल यादव ने पोस्ट कर आभार जताया है. राजपाल यादव ने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है.

राजपाल यादव की पहली पोस्ट

एक्टर ने पोस्ट में लिखा- आप सभी के प्यार और साथ के लिए दिल से धन्यावाद. इस पोस्ट के कैप्शन में भी उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है. उनकी इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स कमेंट कर रहे हैं. भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ने पोस्ट कर लिखा- लव यू सर. वहीं एक फैन ने लिखा- अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है. वहीं एक ने लिखा- दुनिया को हंसाने वाले को कभी दुखी नहीं देख सकते.

बता दें कि राजपाल यादव चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में थे. उन्होंने जेल में सरेंडर किया था. राजपाल यादव के इस मुश्किल वक्त में सभी ने उन्हें सपोर्ट किया. कई एक्टर्स उनकी मदद को आगे आए. फिलहाल वो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. राजपाल यादव के घर में शादी है. उनकी भतीजी की शादी हो रही है. इसीलिए उन्हें जमानत मिली है.

हाल ही में राजपाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. इस वीडियो में वो पत्नी संग धोती-कुर्ता पहने डांस करते दिखे. राजपाल यादव ने जमकर डांस किया. वहीं उनकी पत्नी भी सिर पर पल्लू लिए डांस करती दिखीं. राजपाल यादव के डांस को फैंस ने काफी सराहा.

इन फिल्मों में दिखेंगे राजपाल यादव

राजपाल यादव की कॉमेडी को फैंस काफी पसंद करते हैं. राजपाल यादव के काम की बात करें तो उनके हाथ में फिलहाल दो फिल्में हैं. दोनों ही फिल्में अक्षय कुमार की हैं. वो भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल में दिखेंगे.