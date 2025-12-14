'जेलर 2' में होगी इस बॉलीवुड हसीना की एंट्री, फिल्म को लेकर आया बड़ा अपडेट

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर’ 2023 की सबसे बड़ी हिट्स में शुमार हुई थी. नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 605 से 650 करोड़ रुपये की कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स अब 'जेलर 2' के साथ इसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

अब ‘जेलर 2’ को लेकर एक बड़ा और दिलचस्प अपडेट सामने आया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. ‘जेलर 2’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है. मेकर्स ने एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है, क्योंकि फिल्म में बॉलीवुड हसीना विद्या बालन की एंट्री हो चुकी है. विद्या बालन अब ऑफिशियली फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं और उनकी मौजूदगी सीक्वल में नई जान भरने वाली है.

स्क्रिप्ट से इंप्रेस हुईं विद्या बालन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विद्या बालन ने हाल ही में ‘जेलर 2’ साइन की है और वो स्क्रिप्ट से पूरी तरह इम्प्रेस हैं. उनका किरदार कहानी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह एक मजबूत और कई परतों वाला रोल है, जो फिल्म में बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा. उनकी मौजूदगी फिल्म में न सिर्फ नई एनर्जी जोड़ेगी, बल्कि इसे और मजबूत भी बनाएगी.

कब रिलीज होगी फिल्म ?

बताया जा रहा है कि मेकर्स ‘जेलर 2’ को 14 अगस्त 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. यह तारीख इसलिए चुनी जा रही है ताकि लंबे छुट्टियों वाले वीकेंड का पूरा फायदा उठाया जा सके. हालांकि, अभी इस रिलीज डेट पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है. गौरतलब है कि ‘जेलर’ का पहला पार्ट भी अगस्त महीने में ही रिलीज हुआ था और उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए थे. ऐसे में मेकर्स को उम्मीद है कि अगस्त का महीना एक बार फिर ‘जेलर 2’ के लिए भी लकी साबित हो सकता है.

फिल्म की कास्ट

नेल्सन दिलीप कुमार के निर्देशन और सन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही ‘जेलर 2’ में सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार टाइगर मुथुवेल पांडियन के रूप में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा फिल्म में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, नंदामुरी बालकृष्ण और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज सितारों के खास कैमियो की भी चर्चा जोरों पर है. इन बड़े नामों की मौजूदगी फिल्म को एक मजबूत पैन-इंडिया प्रोजेक्ट बनाने वाली है.