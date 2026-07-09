चेक बाउंस मामला: राजपाल यादव के लिए कल का दिन अहम, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCheque Bounce Case: राजपाल यादव के लिए कल का दिन अहम, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला

Cheque Bounce Case: राजपाल यादव के लिए कल का दिन अहम, दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगी फैसला

Cheque Bounce Case: राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में जमानत पर बाहर हैं. अब इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 09 Jul 2026 08:59 PM (IST)
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एक्टर राजपाल यादव के लिए शुक्रवार को अहम दिन होने वाला है. राजपाल यादव के खिलाफ दायर चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट कल फैसला सुनाएगी. कंपनी मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था. फिलहाल राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

राजपाल यादव ने साल 2010 में फिल्म 'अता-पता लापता' के डायरेक्शन के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था. फिल्म फ्लॉप हो गई थी. राजपाल यादव पैसे नहीं चुका पाए. इस मामले में ब्याज के साथ ये रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. राजपाल यादव ने कंपनी को जो चेक दिए थे वो बाउंस हो गए थे. 2018 में  दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी. 

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इसके बाद राजपाल यादव ने हाईकोर्ट में अपील की. राजपाल यादव को कई बार राहत मिली. फिर फरवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव की बकाया चुकाने के लिए और समय मांगने वाली अर्जी खारिज कर दिया. इसके बाद राजपाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. इस मामले में एक्टर को  17 फरवरी को बेल मिली थी.

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इस फिल्म में दिखे राजपाल यादव

राजपाल यादव के इस मुश्किल समय में कई लोग उनके सपोर्ट में आए. एक्टर सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन, मीका सिंह जैसे एक्टर्स ने फाइनेंशियल हेल्प ऑफर की.

जेल से आने के बाद राजपाल यादव ने सभी का शुक्रिया किया और काम पर वापस लौटे. उन्होंने फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' की शूटिंग शुरू की. अब ये फिल्म रिलीज हो गई है. फिल्म थिएटर में लगी है. फिल्म को फैंस अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं. इसके अलावा राजपाल यादव तो प्रियदर्शन की फिल्म 'भूत बंगला' में भी देखा गया. इस फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ हुई. राजपाल यादव लगातार काम में लगे हैं.

Published at : 09 Jul 2026 08:59 PM (IST)
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