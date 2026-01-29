पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म 'राहु केतु' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी निराश किया. अब ये फिल्म अपने पैकअप की ओर बढ़ रही है. हालांकि इस फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि ये टिकट खिड़की पर ठीक-ठाक परफॉर्म करेगी लेकिन इसे दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी के साथ ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है. जानते हैं 'राहु केतु' का लाइफटाइ कलेक्शन कितना रह सकता है?

'राहु केतु' का कितना रह सकता है लाइफटाइम कलेक्शन?

'राहु केतु' ने पहले हफ्ते में 5.50 करोड़ रुपये की कमाई के बाद, इस कॉमेडी फिल्म से दूसरे हफ्ते में 25 लाख रुपये की कमाई की उम्मीद है, जिससे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 5.75-5.80 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा. अगर यह फिल्म 'बॉर्डर 2' की लहर से बच जाती, तो बॉक्स ऑफिस पर इसके लिए कुछ उम्मीदें होतीं.राहु केतु के लिए अच्छी बात सिर्फ ये है कि इस फिल्म ने अपनी राइवल फिल्मों, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस और वन टू चा चा चा से बेहतर परफ़ॉर्म किया है. हालांकि, यह इसे बुरी तरह फ्लॉप होने से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है.

भारत में राहु केतु का वीक वाइजबॉक्स ऑफिस कलेक्शन:

पहला हफ़्ता- 5.50 करोड़ रुपये

दूसरा हफ़्ता- 2 25 लाख रुपये (अनुमानित)

कुल कलेक्शन- 5.75 करोड़ रुपये

क्या रहे 'राहु केतु' के फ्लॉप होने के कारण

विपुल विग के डायरेक्शन में बनी पुलकित सम्राट की यह फिल्म दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकाम रही. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से एवरेज रिव्यू मिले थे, यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाई. अगर फ़िल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिलता, तो बॉक्स ऑफिस की तस्वीर थोड़ी अलग होती. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल रिलीज़ पर फिल्म कैसा परफ़ॉर्म कर पाती है.

राहुल केतु की क्या है कहानी

जो लोग नहीं जानते, राहु केतु दो मज़ेदार किरदारों की कहानी है, जो लेखक चुरू लाल की जादुई नोटबुक से पैदा हुए हैं, और वे चालाक मीनू टैक्सी से उसे वापस पाने के लिए एक सफ़र पर निकलते हैं. पुलकित और वरुण के अलावा, इस फ़िल्म में शालिनी पांडे, चंकी पांडे, पीयूष मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अमित सियाल और सुमित गुलाटी भी अहम भूमिकाओं में हैं.