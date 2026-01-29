हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRahu Ketu Lifetime BO: फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन

Rahu Ketu Lifetime BO: फ्लॉप हुई वरुण-पुलकित की 'राहु केतु', जानें- कितना रहा लाइफटाइम कलेक्शन

Rahu Ketu Lifetime BO: वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की हालिया रिलीज फिल्म 'राहु केतु' का अब थिएटर से पैकअप सा हो गया है. ऐसे में जानते हैं इसका लाइफटाइम कलेक्शन कितना रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा स्टारर फिल्म 'राहु केतु' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी निराश किया. अब ये फिल्म  अपने पैकअप की ओर बढ़ रही है. हालांकि इस फिल्म को लेकर उम्मीद थी कि ये टिकट खिड़की पर ठीक-ठाक परफॉर्म करेगी लेकिन इसे दर्शकों से खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसी के साथ ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई है. जानते हैं 'राहु केतु' का लाइफटाइ कलेक्शन कितना रह सकता है?

'राहु केतु' का कितना रह सकता है लाइफटाइम कलेक्शन? 
'राहु केतु' ने पहले हफ्ते में 5.50 करोड़ रुपये की कमाई के बाद, इस कॉमेडी फिल्म से दूसरे हफ्ते में 25 लाख रुपये की कमाई की उम्मीद है, जिससे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 5.75-5.80 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा. अगर यह फिल्म 'बॉर्डर 2' की लहर से बच जाती, तो बॉक्स ऑफिस पर इसके लिए कुछ उम्मीदें होतीं.राहु केतु के लिए अच्छी बात सिर्फ ये है कि इस फिल्म ने अपनी राइवल फिल्मों, हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस और वन टू चा चा चा से बेहतर परफ़ॉर्म किया है. हालांकि, यह इसे बुरी तरह फ्लॉप होने से बचाने के लिए काफ़ी नहीं है. 

भारत में राहु केतु का वीक वाइजबॉक्स ऑफिस कलेक्शन:

  • पहला हफ़्ता- 5.50 करोड़ रुपये
  • दूसरा हफ़्ता- 2 25 लाख रुपये (अनुमानित)
  • कुल कलेक्शन- 5.75 करोड़ रुपये

क्या रहे 'राहु केतु' के फ्लॉप होने के कारण
विपुल विग के डायरेक्शन में बनी पुलकित सम्राट की यह फिल्म दर्शकों को इंप्रेस करने में नाकाम रही. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से एवरेज रिव्यू मिले थे, यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास ग्रोथ नहीं कर पाई. अगर फ़िल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिलता, तो बॉक्स ऑफिस की तस्वीर थोड़ी अलग होती. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि डिजिटल रिलीज़ पर फिल्म कैसा परफ़ॉर्म कर पाती है. 

राहुल केतु की क्या है कहानी
जो लोग नहीं जानते, राहु केतु दो मज़ेदार किरदारों की कहानी है, जो लेखक चुरू लाल की जादुई नोटबुक से पैदा हुए हैं, और वे चालाक मीनू टैक्सी से उसे वापस पाने के लिए एक सफ़र पर निकलते हैं. पुलकित और वरुण के अलावा, इस फ़िल्म में शालिनी पांडे, चंकी पांडे, पीयूष मिश्रा, मनु ऋषि चड्ढा, अमित सियाल और सुमित गुलाटी भी अहम भूमिकाओं में हैं. 

और पढ़ें
Published at : 29 Jan 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Pulkit Samrat Varun Sharma Rahu-ketu BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
IND vs NZ Highlights: फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
Advertisement

वीडियोज

Crime News : विमान पायलट का वो आखिरी सिग्नल | Sansani
Bihar News: रात के अंधेरे में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार की मौत | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्या मौसम की वजह से लैंडिंग में दिक्कत हुई ? | Ajit Pawar Death | ABP
Bharat Ki Baat: अजित पवार के प्लेन हादसे के दौरान क्या हुआ? |Ajit Pawan Death | Baramati Palne Crash
Sandeep Chaudhary: अजित के जाने के बाद महायुति में बढ़ेगी खीचतान? सबसे बड़ा विश्लेषण! | Ajit Pawar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
बादल और बारिश से ठिठुरी दिल्ली, 1 फरवरी के लिए अलर्ट जारी, जानें अब कब होंगे धूप के दर्शन
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
IND vs NZ Highlights: फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
फ्लॉप हुए भारत के स्टार बल्लेबाज, शिवम दुबे की विस्फोटक पारी बेकार; 50 रनों से हारा भारत
बॉलीवुड
क्या बॉर्डर 2 के गाने 'संदेसे आते हैं' के लिए अरिजीत सिंह को किया गया फोर्स? प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताई सच्चाई
क्या बॉर्डर 2 के गाने 'संदेसे आते हैं' के लिए अरिजीत सिंह को किया गया फोर्स? प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताई सच्चाई
जनरल नॉलेज
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
किस कार में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है सोना? नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
ऐसे कैसे बनेगी बॉडी? जिम में पहले दिन लड़के ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो वायरल
फूड
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन, ठंड से बचने के लिए पिएं ये 5 देसी सूप
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget