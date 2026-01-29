हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 6: ‘बॉर्डर 2’ ने छठे दिन भी किया धमाका, शाहरुख खान की दो फिल्मों को दी मात, जानें- टोटल कलेक्शन

Border 2 BO Day 6: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. हालांकि रिलीज के छठे दिन इसकी कमाई में काफी मंदी देखी गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 29 Jan 2026 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की वॉर ड्रामा ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और जल्द ही इसके  रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. ये फिल्म दर्शकों की फेवरेट बन गई है और इसे देखने के लिए खूब दर्शक पहुंच रहे हैं. गणतंत्र दिवस के एक्सटेंडेड वीकेंड में ‘बॉर्डर 2’ ने धुआंधार कमाई की. हालांकि सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई. चलिए यहां जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को कितनी कमाई की है?

बॉर्डर 2’ ने रिलीज के छठे दिन कितनी कमाई की?
‘बॉर्डर 2’ साल 2026 की पहली सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने शानदार शुरुआत के बाद जबरदस्त पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत ओपनिंग वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया. वहीं अब नॉन हॉलीडे पर भी इस फिल्म को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि रिलीज के पहले मंडे इसके कलेक्शन में 60 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई फिर भी इसकी कमाई धुआंधार रही है. वहीं अब मंगलवार को छठे दिन इसकी कमाई में काफी मंदी तो देखी गई लेकिन इसने कमाल करते हुए 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

  • इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ , दूसरे दिन 36.5 करोड़, तीसरे दिन 54.5 करोड़, चौथे दिन 59 करोड़ और पांचवें दिन 20 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 6ठे दिन यानी बुधवार को 13 करोड़ रुपये हो गई है.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के 6 दिनों में 213 करोड़ रुपये हो गई है.

बॉर्डर 2’ ने छठे दिन शाहरुख खान की दो फिल्मों को दी मात
‘बॉर्डर 2’ की कमाई में रिलीज के छठे दिन सबसे ज्यादा मंदी देखी गई और इसने अब तक का सबसे क कलेक्शन किया. हालांकि 13 करोड़ की कमाई कर इस फिल्म ने शाहरुख खान की दो फिल्मों चेन्नई एक्सप्रेस (12.56 करोड़) और डंकी ( 11.56 करोड़) को मात दे दी है. इनके अलावा ‘बॉर्डर 2’ ने आयुष्मान खुराना की थामा (12.5 करोड़) और सलमान खान की प्रेम रत्न धन पायो (12.04 करोड़) को भी पछाड़ दिया है. 

बॉर्डर 2 की कास्ट, रिलीज डेट और बैकग्राउंड
1997 में रिलीज हुई ओरिजनल फिल्म बॉर्डर के लगभग तीन दशक बाद  बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में आई है. ये सीक्वल 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.  इस वॉर ड्रामा का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और जेपी दत्ता ने अपनी बेटी निधि दत्ता के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है.  मुख्य कलाकारों सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी शामिल हैं. वहीं फिल्म में सोनम बाजवा, मेधा सिंह, मोना सिंह, परमवीर सिंह चीमा और अन्य ने अहम रोल प्ले किया है. 

Published at : 29 Jan 2026 06:48 AM (IST)
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
