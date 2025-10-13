राधिका मर्चेंट vs श्लोका मेहता: कौन है ज्यादा अमीर? जानें- अंबानी की दोनों बहुओं की नेटवर्थ

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के दोनों बेटों की शादियां हो चुकी हैं. जहां आकाश अंबानी की शादी श्लोका मेहता से हुई है तो वहीं अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट हैं. अंबानी फैमिली की ये दोनों बहुएं भी खूब सुर्खियों में छाई रहती हैं और ये अपनी-अपनी फिल्ड में काफी कामयाब भी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंबानी परिवार की दोनों बहुओं श्लोका मेहता और राधिका मर्चेंट में से ज्यादा अमीर कौन है? और किसकी ज्यादा नेटवर्थ है?

श्लोका मेहता की कितनी है नेटवर्थ

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की शादी 2019 में रसेल मेहता और मोना मेहता की बेटी श्लोका मेहता से हुई थी. आकाश अंबानी और श्लोका मेहता का एक बेटा पृथ्वी और एक बेटी वेदा हैं. श्लोका मेहता का एकेडमिक बैकग्राउंड उनके प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जितना ही इम्प्रेसिव है. धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई करने के बाद, उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री हासिल की और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की डिग्री हासिल की. ​​

उन्होंने बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में डिप्लोमा भी किया है और वर्तमान में रोज़ी ब्लू इंडिया में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. श्लोका मेहता की नेटवर्थ की बात करें तो बॉलीवुड शादी डॉट कॉम के मुताबिक श्लोका 149 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.





राधिका मर्चेंट की कितनी है नेटवर्थ

मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट से शादी की है. अपने वाइब्रेंट पर्सनैलिटी के लिए जानी जाने वाली अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट भी काफी सक्सेसफुल हैं. मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और इकोले मोंडिएल वर्ल्ड स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने बीडी सोमानी इंटरनेशनल स्कूल से इंटरनेशनल बैकलॉरिएट में डिप्लोमा हासिल किया.

इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की और वर्तमान में एनकोर हेल्थकेयर में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं. राधिका मर्चेंट की कुल नेटवर्थ की बात करे तो इस मामले वे वे अपनी जेठानी श्लोका मेहता से काफी पीछे हैं. बॉलीवुड शादी डॉट कॉम के मुताबिक राधिका मर्चेंट की कुल नेटवर्थ 10 करोड़ रुपये आंकी गई है.



