हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘द ब्लफ’ प्रमोशन में छाया प्रियंका चोपड़ा का ‘गुंडे’ वाला दमदार अंदाज – देख फैंस हुए दीवाने!

‘द ब्लफ’ प्रमोशन में छाया प्रियंका चोपड़ा का ‘गुंडे’ वाला दमदार अंदाज – देख फैंस हुए दीवाने!

Priyanka Gunday vibe at The Bluff promotions : प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आने वाली फिल्म ‘द ब्लफ’ के प्रमोशन में फिर से ‘गुंडे’ वाला बोल्ड और दमदार लुक पेश किया.देखें उनका रेट्रो-इंस्पायर्ड अंदाज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Preferred Sources

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी आने वाली फिल्म ‘द ब्लफ’ के प्रमोशन के दौरान फिर से अपने चर्चित फिल्म ‘गुंडे’ वाले लुक की यादें ताज़ा कर दीं. हालिया प्रमोशनल इवेंट की तस्वीरों में उनका अंदाज़ बिल्कुल वही दमदार और बोल्ड स्टाइल दिखा, जिसने ‘गुंडे’ में उनके किरदार को खास बनाया था. खुले बाल, सटल मेकअप और कॉन्फिडेंस से भरा था.इन  उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना दिया.

सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रिया?

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में प्रियंका बेहद स्टाइलिश और एलीगेंट नजर आईं. फैन्स ने उनके इस लुक की तुलना ‘गुंडे’ के दौर से करनी शुरू कर दी. कमेंट सेक्शन में लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की और लिखा कि प्रियंका ने पुराने आइकॉनिक स्टाइल को फिर से यादगार बना दिया.

रेट्रो लुक से बढ़ा फिल्म का प्रमोशन

‘द ब्लफ’ के प्रमोशन के दौरान प्रियंका का यह रेट्रो-इंस्पायर्ड अवतार न सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बन गया, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अपने पुराने स्टाइल को नए अंदाज़ में पेश करना अच्छी तरह जानती हैं. उनके इस ग्लैमरस और बोल्ड लुक ने इवेंट की रौनक बढ़ा दी.

दर्शकों में बढ़ा उत्साह

टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मूताबिक फिलहाल, ‘द ब्लफ’ को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है. प्रियंका का यह स्टाइलिश अंदाज़ फिल्म के प्रमोशन को और भी खास बना रहा है. उनके पुराने लुक की यादें ताज़ा करना और उसे नए अंदाज़ में पेश करना फैंस के लिए एक खुशखबरी की तरह है. यह दिखाता है कि प्रियंका न केवल अभिनय में, बल्कि फैशन में भी हमेशा अपने लुक से लोगों को प्रभावित करती हैं.

Priyanka Chopra HD Wallpapers - Top Free Priyanka Chopra HD Backgrounds ...

Gunday वाला अंदाज़ फिर छाया स्क्रीन पर

प्रियंका चोपड़ा का ‘गुंडे’ वाला लुक फिर से सामने आना उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था. ‘द ब्लफ’ के प्रमोशन के दौरान उनका यह स्टाइलिश और आत्मविश्वासी अंदाज़ इवेंट का सबसे खास हिस्सा बन गया.टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मूताबिक आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के फैंस के लिए काफी कुछ रोमांचक है. वह जल्द ही अपनी नई फिल्म ‘द ब्लफ’ में नजर आने वाली हैं, जो एक थ्रिलर और ग्लैमरस प्रोजेक्ट है.

‘द ब्लफ’ प्रमोशन में छाया प्रियंका चोपड़ा का ‘गुंडे’ वाला दमदार अंदाज – देख फैंस हुए दीवाने!

Published at : 21 Feb 2026 02:47 PM (IST)
Priyanka Chopra Bollywood Gunday Look Film Promotion
