'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट

Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट

Jailer 2: रजनीकांत की अपकमिंग 'जेलर 2' में मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे एक्टर के नाम का खुलाास हो गया है. इस एक्टर ने 'सेक्रेड गेम्स' सीरीज में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत स्टारर अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इसी के साथ इस फिल्म से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए भी लोग बेकरार रहते हैं. वहीं अब जेलर 2 मेंन विलेन का रोल प्ले कर रहे एक्टर का नाम भी सामने आ गया है. साथ ही शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है. 

जेलर 2 में कौन सा एक्टर निभा रहा है विलेन का किरदार? 
बता दें कि नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित और रजनीकांत स्टारर मच अवेटेड सीक्वल  में जतिन सरना मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं. उन्होंने पिछले अगस्त में अपने किरदार की शूटिंग की थी. वहीं जतिन सरना ने इस रोल को अपने करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया हैं. उन्होंने कैरेक्टर को लेयर्ड और अच्छी तरह से उकेरा हुआ बताया, और कहा कि भाषा की रुकावट को पार करना इस सफ़र के सबसे फायदेमंद पहलुओं में से एक था. सेट से रजनीकांत के साथ उनकी हालिया फ़ोटो ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

जतिन सरना का विलेन का रोल
सिनेमा एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जतिन सरना का नेगेटिव कैरेक्टर सीक्वल की कहानी को आगे बढ़ाएगा.  जो उन्हें रजनीकांत के कैरेक्टर के सीधे अपोज़िशन में खड़ा करेगा. 'सेक्रेड गेम्स' सीरीज़ में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले एक्टर, इस फ़िल्म के साथ एक बहुत बड़े कमर्शियल स्पेस में कदम रख रहे हैं.

एसआरके कैमियो की चर्चा
इस बीच, शाहरुख खान के स्पेशल अपीयरेंस को लेकर जोरदार चर्चा जारी है. वलाई पेचू के मुताबिक, बॉलीवुड स्टार मार्च में करीब एक हफ़्ते तक अपने एक्सटेंडेड कैमियो की शूटिंग करेंगे, जिससे फ़िल्म का पूरा प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा. 'रा.वन' के बाद, रजनीकांत और शाहरुख़ खान के फिर से स्क्रीन शेयर करने की बात सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गई है, और फ़ैन्स बेसब्री से मेकर्स से ऑफशियल कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं.

सीक्वल और कलाकारों के बारे में
'जेलर 2' के साथ, नेल्सन दिलीप कुमार 2023 की ब्लॉकबस्टर के सीक्वल के लिए डायरेक्टर की कुर्सी पर लौटे हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, शिवराजकुमार और विनायकन जैसे एक्टर्स के अलावा कई और लोग होंगे जिनके नाम नहीं बताए गए हैं. इस फिल्म की शूटिंग कई जगहों पर हुई है और  ये अभी भी फाइनल एडिटिंग के प्रोसेस में, 'जेलर 2' जून 2026 में आने की उम्मीद है और इसके बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने की उम्मीद की जा रही है. 

Published at : 21 Feb 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth शाहरुख खान Jatin Sarna Jailer 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
साउथ सिनेमा
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
साउथ सिनेमा
अकेले देखने की हिम्मत है? मलयालम की 7 हॉरर फिल्में जो रातों की नींद उड़ा देंगी
अकेले देखने की हिम्मत है? मलयालम की 7 हॉरर फिल्में जो रातों की नींद उड़ा देंगी
साउथ सिनेमा
Friday Theatre Release: 'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट
'अस्सी' से 'दो दीवाने शहर' तक, थिएटर में आज नई फिल्मों की आई बाढ़, चेक कर लें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: SC के फैसले पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप ! | Breaking | ABP News
US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Earthquake: भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान! रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 की तीव्रता
भूकंप के झटके से हिला पाकिस्तान! रिक्टर स्केल पर मापी गई 3.9 की तीव्रता
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
बॉलीवुड
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
'बोलने की औकात हो तभी मुंह खोलना चाहिए', इंटरनेट पर एक्टर्स की ट्रोलिंग पर बोले शाहिद कपूर
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
विश्व
US Tariff: क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
क्या टैरिफ से वसूले बिलियन डॉलर वापस करेगा अमेरिका? पढ़ें ट्रंप ने क्या दिया जवाब
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
यूटिलिटी
यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?
यूपी में शिक्षामित्रों के खाते में कब से आएगी बढ़ी सैलरी, जान लीजिए तारीख?
हेल्थ
सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद बनने लगता है ब्रेस्ट मिल्क या नहीं, एक्सपर्ट से जानें सच?
सिजेरियन डिलीवरी के तुरंत बाद बनने लगता है ब्रेस्ट मिल्क या नहीं, एक्सपर्ट से जानें सच?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget