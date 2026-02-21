'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट

रजनीकांत स्टारर अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. इसी के साथ इस फिल्म से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए भी लोग बेकरार रहते हैं. वहीं अब जेलर 2 मेंन विलेन का रोल प्ले कर रहे एक्टर का नाम भी सामने आ गया है. साथ ही शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है.

जेलर 2 में कौन सा एक्टर निभा रहा है विलेन का किरदार?

बता दें कि नेल्सन दिलीप कुमार निर्देशित और रजनीकांत स्टारर मच अवेटेड सीक्वल में जतिन सरना मेन विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं. उन्होंने पिछले अगस्त में अपने किरदार की शूटिंग की थी. वहीं जतिन सरना ने इस रोल को अपने करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताया हैं. उन्होंने कैरेक्टर को लेयर्ड और अच्छी तरह से उकेरा हुआ बताया, और कहा कि भाषा की रुकावट को पार करना इस सफ़र के सबसे फायदेमंद पहलुओं में से एक था. सेट से रजनीकांत के साथ उनकी हालिया फ़ोटो ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है.

जतिन सरना का विलेन का रोल

सिनेमा एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जतिन सरना का नेगेटिव कैरेक्टर सीक्वल की कहानी को आगे बढ़ाएगा. जो उन्हें रजनीकांत के कैरेक्टर के सीधे अपोज़िशन में खड़ा करेगा. 'सेक्रेड गेम्स' सीरीज़ में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाले एक्टर, इस फ़िल्म के साथ एक बहुत बड़े कमर्शियल स्पेस में कदम रख रहे हैं.

एसआरके कैमियो की चर्चा

इस बीच, शाहरुख खान के स्पेशल अपीयरेंस को लेकर जोरदार चर्चा जारी है. वलाई पेचू के मुताबिक, बॉलीवुड स्टार मार्च में करीब एक हफ़्ते तक अपने एक्सटेंडेड कैमियो की शूटिंग करेंगे, जिससे फ़िल्म का पूरा प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा. 'रा.वन' के बाद, रजनीकांत और शाहरुख़ खान के फिर से स्क्रीन शेयर करने की बात सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट्स में से एक बन गई है, और फ़ैन्स बेसब्री से मेकर्स से ऑफशियल कन्फर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं.

सीक्वल और कलाकारों के बारे में

'जेलर 2' के साथ, नेल्सन दिलीप कुमार 2023 की ब्लॉकबस्टर के सीक्वल के लिए डायरेक्टर की कुर्सी पर लौटे हैं. कहा जा रहा है कि इस फिल्म में राम्या कृष्णन, योगी बाबू, शिवराजकुमार और विनायकन जैसे एक्टर्स के अलावा कई और लोग होंगे जिनके नाम नहीं बताए गए हैं. इस फिल्म की शूटिंग कई जगहों पर हुई है और ये अभी भी फाइनल एडिटिंग के प्रोसेस में, 'जेलर 2' जून 2026 में आने की उम्मीद है और इसके बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने की उम्मीद की जा रही है.