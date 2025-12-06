हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदीपिका पादुकोण के नक्शे कदम पर प्रियंका चोपड़ा, प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' के लिए रखी ये डिमांड

दीपिका पादुकोण के नक्शे कदम पर प्रियंका चोपड़ा, प्रभास की 'कल्कि 2898 एडी' के लिए रखी ये डिमांड

Kalki 2898 AD New Updates: दीपिका पादुकोण ने जब से ‘कल्कि 2898 AD’( Kalki 2898 AD) के सीक्वल में काम करने से मना किया है. तब से फिल्ममेकर्स को लीड एक्ट्रेस को कास्ट में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Dec 2025 04:21 PM (IST)
दीपिका पादुकोण के ‘कल्कि 2898 AD’ के सीक्वल से निकलने के कई बड़ी एक्ट्रेस के नाम सामने आ रहे हैं. हाल ही में ऐसी भी खबरें सामने आईं कि दीपिका के बाद फिल्ममेकर्स टीम प्रियंका चोपड़ा को फिल्म में ले सकते हैं. हालांकि अब मुश्किल लग रहा है. ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म का हिस्सा बनने से मना कर दिया है. 

'कल्कि 2898 AD' थी सुपरहिट
आपको बता दें कि तेलुगू मूवी 'कल्कि 2898 AD' 27 जून 2024 को रिलीज हुई थी. इस साइंस-फिक्शन मूवी को दर्शकों ने काफी पसंद किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म को डायरेक्टर नाग अश्विन ने निर्देशित किया है. फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी लीड रोल में थे. 

 

दीपिका की जगह प्रियंका को किया गया अप्रोच
इस फिल्म के सीक्वल की घोषणा इसके रिलीज के वक्त ही कर गई थी. इसके साथ ये भी बताया गया था कि आने वाले सीक्वल में दीपिका ही लीड रोल प्ले करेंगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. फिल्म के सीक्वल के बनने से पहले ही दीपिका ने इस फिल्म को अलविदा कह दिया. मेकर्स ने खुद दीपिका के फिल्म के बाहर की पुष्टि की थी. दीपिका के बाहर होने के बाद ऐसी खबरें रहीं कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की लीड एकट्रेस बनेंगी.प्रियंका के ग्लोबल फैनबेस को देखते हुए मेकर्स उन्हें कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि अब यहां भी ट्विस्ट आ गया है. 

दीपिका की तरह प्रियंका की शर्तें
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा ने भी दीपिका पादुकोण की तरह फिल्म साइन करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं. रिपोर्ट में आगे लिखा है कि प्रियंका भी शूटिंग टाइम और शेड्यूल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं. ताकि वह अपनी बेटी को टाइम दे सकें. हालांकि वो शूटिंग सेट पर अपनी बेटी के साथ ट्रैवल करने के लिए राजी हैं.

प्रियंका के अलावा इन्हें भी किया अप्रोच
रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया है कि प्रियंका भी अपनी फीस में कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहती हैं. उन्होंने सीक्वल के लिए लगभग दीपिका जितनी ही फीस मांगी है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्रियंका चोपड़ा के अलावा आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी से भी इस फिल्म के लिए संपर्क किया गया है.  

Published at : 06 Dec 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Kalki Priyanka Chopra Deepika Padukone Kalki 2898 AD New Updates
