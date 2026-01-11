हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab BO Collection Day 3: 'द राजा साब' की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, संडे कलेक्शन के साथ तोड़ डाला ये रिकॉर्ड

The Raja Saab BO Collection Day 3: 'द राजा साब' की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, संडे कलेक्शन के साथ तोड़ डाला ये रिकॉर्ड

The Raja Saab Box Office Collection Day 3: 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर तीन दिनों में ही धीमी पड़ गई है. हालांकि ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के साथ प्रभास की फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 11 Jan 2026 05:24 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज नजर आ रहा था. रिलीज के बाद फिल्म ने पहले दिन ठीक-ठाक कमाई की थी. लेकिन दूसरे दिन से ही 'द राजा साब' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई. हालांकि तीन दिनों के कलेक्शन के साथ फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.

'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने पेड प्रीव्यू में ही 9.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 53.75 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • वहीं दूसरे दिन 'द राजा साब' की कमाई में गिरावट आई और ये महज 26 करोड़ रुपए ही कमा पाई.
  • अब तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं जिसमें फिल्म ने (शाम 5 बजे तक) 12.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' का टोटल कलेक्शन 101.08 करोड़ रुपए हो गया है.

'द राजा साब' ने तोड़ा ये रिकॉर्ड
प्रभास की 'द राजा साब' तीन दिनों में 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है. इसी के साथ फिल्म ने 'वॉर 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2025 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने चार दिनों में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी. अब 'द राजा साब' ने उससे भी कम वक्त में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

'द राजा साब' की स्टार कास्ट और बजट
'द राजा साब' को मारुति ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले डायरेक्ट किया है. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और रिद्धि कुमार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के मुताबिक फिल्म को अपने बजट से दोगुना यानी 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होग.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 11 Jan 2026 05:22 PM (IST)
Prabhas The Raja Saab The Raja Saab Box Office Collection
Embed widget