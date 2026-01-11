साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज नजर आ रहा था. रिलीज के बाद फिल्म ने पहले दिन ठीक-ठाक कमाई की थी. लेकिन दूसरे दिन से ही 'द राजा साब' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई. हालांकि तीन दिनों के कलेक्शन के साथ फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.

'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने पेड प्रीव्यू में ही 9.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 53.75 करोड़ रुपए कमाए थे.

वहीं दूसरे दिन 'द राजा साब' की कमाई में गिरावट आई और ये महज 26 करोड़ रुपए ही कमा पाई.

अब तीसरे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं जिसमें फिल्म ने (शाम 5 बजे तक) 12.18 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.

अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'द राजा साब' का टोटल कलेक्शन 101.08 करोड़ रुपए हो गया है.

'द राजा साब' ने तोड़ा ये रिकॉर्ड

प्रभास की 'द राजा साब' तीन दिनों में 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है. इसी के साथ फिल्म ने 'वॉर 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2025 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने चार दिनों में 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी. अब 'द राजा साब' ने उससे भी कम वक्त में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

'द राजा साब' की स्टार कास्ट और बजट

'द राजा साब' को मारुति ने पीपल मीडिया फैक्ट्री के बैनर तले डायरेक्ट किया है. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म में प्रभास, संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, बोमन ईरानी और रिद्धि कुमार प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और बॉक्स ऑफिस फॉर्मूले के मुताबिक फिल्म को अपने बजट से दोगुना यानी 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होग.