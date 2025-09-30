हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAvika Gor Wedding: शादी के बंधन में बंधीं बालिका वधू की 'आनंदी', पति ने गोद में उठाकर दिए पोज, दूल्हा-दुल्हन की पहली फोटोज वायरल

Avika Gor Wedding: शादी के बंधन में बंधीं बालिका वधू की 'आनंदी', पति ने गोद में उठाकर दिए पोज, दूल्हा-दुल्हन की पहली फोटोज वायरल

Avika Gor Wedding: एक्ट्रेस अविका गौर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने नेशनल टीवी पर मंगतेर मिलिंद चंदवानी संग सात फेरे लिए. मिलिंद और अविका की दूल्हा और दुल्हन के लुक में फोटोज वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 30 Sep 2025 04:50 PM (IST)
सुपरहिट शो 'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर ने शादी रचा ली है. उन्होंने मंगेतर मिलिंद चंदवानी संग शादी की. उनकी शादी ग्रैंड लेवल पर हुई. इस शादी की काफी चर्चा रही क्योंकि ये शादी आम शादी नहीं थी. अविका और मिलिंद की शादी नेशनल टीवी पर हुई है. दोनों ने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में शादी की है. दोनों शो का हिस्सा हैं. उनकी शादी की सारी रस्में भी शो में ही हुई थीं. अब दोनों शादीशुदा कपल बन गए हैं. 

मिलिंद ने अविका को गोद में उठाया

शादी के बाद दोनों ने पैपराजी को आकर पोज दिए. इस दौरान दोनों ने हाथ जोड़कर फोटोज क्लिक करवाई. वहीं मिलिंद ने अविका को गोद में भी उठाया. इसके अलावा उन्होंने डांस भी किया. मिलिंद और अविका साथ में मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे. दोनों की रोमांटिक केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया. शादी के जोड़े में अविका बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

दुल्हन के जोड़े में अविका खूब जंचीं

अविका के ब्राइडल लुक की बात करें तो उन्होंने लाल जोड़ा पहना था. रेड हैवी लहंगे के साथ उन्होंने ग्रीन कलर की हैवी जूलरी पहनी. नथ, मांग टीका, रानी हार और हैवी चूड़ियों से लुक कंप्लीट किया. साथ ही उनकी बिंदी उन्हें बेहद सुंदर बना रही थी. अविका बेहद सुंदर ब्राइड लग रही थी. 

वहीं मिलिंद ने पिंक कलर की शेरवानी पहनी थी. इसी के साथ ग्रीन हार पहना. दूल्हा बन मिलिंद बेहद हैंडसम लगे. दोनों की शादी की फोटोज वायरल हैं. 

बता दें कि अविका को शो बालिका वधू में आनंदी के रोल में देखा गया था. इस सीरियल में उनका बाल विवाह हुआ था. शो बहुत पसंद किया गया था. अब रियल लाइफ में अविका दुल्हन बन गई हैं.

Published at : 30 Sep 2025 04:46 PM (IST)
Balika Vadhu Avika Gor Anandi
Embed widget