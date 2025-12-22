निक जोनस पर चढ़ा बॉलीवुड का खुमार, 'आप जैसा कोई' गाने पर प्रियंका संग जमकर थिरके

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.दोनों अपनी लाइफ के खूबसूरत पल फैमिली टाइम और मस्ती भरे वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब निक ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया.

‘आप जैसा कोई’ पर थिरकते दिखे निक और प्रियंका

दरअसल निक जोनास ने इंस्टाग्राम पर एक एनर्जेटिक वीडियो शेयर किया हैं. इस वीडियो में निक, उनके भाई और प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड के फेमस सॉन्ग ‘आप जैसा कोई’ पर डांस करते नजर आ रहे हैं. तीनों का देसी अंदाज और मस्ती देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

शो से पहले बना पार्टी वाला माहौल

वीडियो शेयर करते हुए निक ने कैप्शन में लिखा हैं कि 'आज के शो से पहले माहौल बनाने वाला गाना.' निक ने इस सॉन्ग को पार्टी सॉन्ग बताया है. वीडियो में सभी पूरी एनर्जी के साथ थिरकते दिख रहे हैं जिससे साफ है कि शो से पहले मूड पूरी तरह सेट था.

View this post on Instagram A post shared by Nick Jonas (@nickjonas)

फैंस ने लुटाया प्यार

निक की इस पोस्ट को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग हार्ट और फायर इमोजी के साथ अपना प्यार जता रहे हैं. कई फैंस ने प्रियंका-निक की जोड़ी को सुपर क्यूट बताया तो कुछ ने उनके देसी डांस मूव्स की तारीफ की हैं.

बॉलीवुड गानों से खास लगाव रखते हैं निक

प्रियंका और निक की जोड़ी हमेशा फैंस को एंटरटेन करती रहती है. दोनों अक्सर बॉलीवुड के गानों पर वीडियो शेयर करते हैं. एक इंटरव्यू में निक ने खुद बताया था कि उन्हें बॉलीवुड म्यूजिक और डांस काफी पसंद है और इन गानों पर डांस करना उन्हें आसान भी लगता है.

पहले भी कई बार कर चुके हैं देसी डांस

ये पहली बार नहीं है जब निक जोनास बॉलीवुड सॉन्ग पर थिरकते नजर आए हों. इससे पहले भी वे स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ के सॉन्ग ‘शरारत’ और ‘वॉर-2’ के गाने ‘आवन जावन’ पर डांस करते हुए वीडियो शेयर कर चुके हैं.

‘आप जैसा कोई’ की अलग ही पहचान

बता दें कि ‘आप जैसा कोई’ साल 1980 की फिल्म ‘कुर्बानी’ का सुपरहिट सॉन्ग है. इस गाने को नाजिया हसन ने अपनी आवाज दी थी. इसके लिरिक्स श्यामलाल ने लिखे थे और म्यूजिक डायरेक्टर बिद्दु थे.

आज भी पार्टियों की जान है ये गाना

यह एक ऐसा पार्टी सॉन्ग है जिसे जीनत अमान ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से यादगार बना दिया था. गाने में उनके साथ फिरोज खान नजर आए थे. आज भी यह सॉन्ग पार्टियों में खूब बजता है और लोगों को डांस करने पर मजबूर कर देता है. निक और उनके भाई का यह वीडियो भी इसी बात का सबूत है.