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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतलाक के 10 साल बाद फिर एक्स वाइफ लिस्सी संग रह रहे प्रियदर्शन, बोले- शादी का नहीं कोई प्लान

तलाक के 10 साल बाद फिर एक्स वाइफ लिस्सी संग रह रहे प्रियदर्शन, बोले- शादी का नहीं कोई प्लान

Priyadarshan Lissy Reunion: फिल्ममेकर प्रियदर्शन और उनकी एक्स वाइफ लिस्सी लक्ष्मी 10 साल बाद फिर साथ रहने लगे हैं. हालांकि, दोनों ने दोबारा शादी करने का फैसला नहीं लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 09:53 PM (IST)
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मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में है. इसी बीच उनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक खबर सामने आई है. करीब 10 साल पहले अलग हो चुकी प्रियदर्शन की एक्स वाइफ लिस्सी अब फिर से उनके साथ रहने लगी हैं. इस खबर ने फैंस को खुश के साथ हैरान भी किया है. अक्सर जहां रिश्ते टूटने के बाद दूरियां बढ़ जाती हैं, वहीं इन दोनों ने समय के साथ अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखा और फिर एक साथ रहने का फैसला किया.

दोबारा शादी नहीं करेंगे प्रियदर्शन और लिस्सी

मिड डे के साथ एक बातचीत में प्रियदर्शन ने बताया था कि वो और लिस्सी पिछले कुछ समय से फिर से एक साथ रह रहे हैं. हालांकि, दोनों ने दोबारा शादी करने का कोई प्लान नहीं बनाया है. प्रियदर्शन ने कहा कि शादी के कागज को छोड़ दें, तो वे पहले की तरह ही साथ रह रहे हैं. यानी उनके लिए अब रिश्ता किसी बंधन से ज्यादा आपसी समझ, दोस्ती और साथ का है. बताया जा रहा है कि इस फैसले में उनके बच्चों एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन और बेटे सिद्धार्थ की बड़ी भूमिका रही है. परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, यह फैसला करीब छह से आठ महीने पहले लिया गया था. उनके इस कदम से उनके करीबी भी काफी खुश हैं.

इगो के कारण हुए थे अलग 

अगर उनके रिश्ते की बार करें, तो प्रियदर्शन और लिस्सी ने साल 1990 में शादी की थी और करीब 24 साल तक साथ रहे. इसके बाद 2014 में उन्होंने अलग होने का फैसला लिया और 2016 में उनका तलाक पूरा हुआ. लिस्सी ने मीडिया को दिए एक बयान में बताया था कि उनका अलग होना मुश्किल और तनावपूर्ण रहा था, जिसमें कई बार कानूनी लड़ाइयां भी शामिल थी. वहीं, प्रियदर्शन ने माना था कि उनके रिश्ते में 'ईगो' एक बड़ी वजह बना, जिसके चलते यह रिश्ता टूट गया. हालांकि अब समय के साथ दोनों ने पुरानी बातों को पीछे छोड़ दिया हैं और बिना किसी बंधन के फिर से साथ रहने का फैसला किया है. 

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Published at : 23 Mar 2026 09:53 PM (IST)
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Priyadarshan Lissy Lakshmi
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