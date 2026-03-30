'पद्मश्री नहीं, सलमान-गोविंदा को सुबह सेट पर बुलाना बड़ा अचीवमेंट', प्रियदर्शन ने किया खुलासा

फिल्ममेकर प्रियदर्शन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं, जो 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच हाल ही में प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू दिया. उन्होंने अपने फिल्मी सफर और एक्टर्स के साथ काम करने के अनुभव को शेयर किए. प्रियदर्शन ने खुलकर बताया कि उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है.

गोविंदा और सलमान को सुबह बुलाते थे प्रियदर्शन

सिद्धार्थ कनन के साथ बातचीत में जब प्रियदर्शन से पूछा गया कि उन्होंने कहा था कि सलमान खान और गोविंदा को सुबह जल्दी सेट पर लाना राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने से भी बड़ा काम है. इस पर प्रियदर्शन ने कहा, 'हां, जब मुझे पद्मश्री अवॉर्ड मिला, तब मैंने कहा था कि पद्मश्री मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है. मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि सलमान और गोविंदा को सुबह छह बजे सेट पर बुलाना और फिल्म को एक ही शेड्यूल में पूरा करना है क्योंकि उन्होंने मेरे काम का सम्मान किया. हमारे बीच एक तरह का प्यार और भरोसा था, नहीं तो ये काम आसान नहीं होता. दोनों के साथ काम करना कभी मुश्किल नहीं रहा. जब कलाकार वही करते हैं जो निर्देशक चाहता है, तो किसी को शिकायत करने की जरूरत ही नहीं होती.'

फैंस को है भूत बंगला का इंतजार

बता दें, प्रियदर्शन बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक में से एक है, जिन्होंने हेरा फेरी, भूल भुलैया और हंगामा जैसी कई हिट फिल्में दी है. 'भूत बंगला' के जरिए अक्षय कुमार और प्रियदर्शन करीब 14 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे है, जो फैंस के लिए बहुत रोमांचक होने वाला है. इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव और गोवर्धन असरानी जैसे कलाकार नजर आने वाले है.

तब्बू और अक्षय भी 25 साल बाद एक फिल्म में नजर आने वाले है. फिल्म के टीजर ने पहले ही दर्शकों का दिल जीत लिया है और अब सभी को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है. साथ ही उनकी फिल्म 'हैवान' की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है.