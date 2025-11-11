बॉलीवुड के फैंस के लिए सोमवार को एक के बाद एक दुखी करने वाली खबर सामने आई. पहले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर और फिर दिग्गज एक्टर प्रेम चोपड़ा को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 साल के प्रेम चोपड़ा को हार्ट से जुड़ी समस्या होने की वजह से भर्ती कराया गया है. उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर को उनके दामाद ने कंफर्म किया है साथ ही दिग्गज एक्टर की तबीयत के बारे में बताया है. आइए आपको उनका हेल्थ अपडेट बताते हैं.

कैसी है तबीयत

प्रेम चोपड़ा के दामाद विकास भल्ला ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में उनकी हेल्थ की जानकारी दी है. विकास ने बताया कि एक्टर अभी मेडिकल निगरानी में हैं. ये उम्र से जुड़ी दिक्कतें हैं और भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा- 'ये सब उम्र से जुड़ा है और एक रेगुलर प्रोसीजर है. चिंता की कोई बात नहीं है.'

अस्पताल ने शेयर किया स्टेटमेंट

अस्पताल ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर करके प्रेम चोपड़ा की हेल्थ के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि प्रेम चोपड़ा क्रिटिकल नहीं हैं. उन्होंने कहा- 'प्रेम चोपड़ा जी को दो दिन पहले उनके फैमिली कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नितिन गोखले के अंडर लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उन्हें हार्ट की भी दिक्कत है, और उन्हें वायरल इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन भी हो गया है, जिसके लिए मैं भी उसी टीम में इलाज करने वाला डॉक्टर हूं. वो ICU में नहीं हैं, वो कमरे में, वार्ड में हैं, और उनकी हालत क्रिटिकल नहीं है.'

प्रेम चोपड़ा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सालों तक अपना योगदान दिया है. उन्होंने विलेन के किरदार निभाकर इंप्रेस किया है. उनका डायलॉग प्रेम नाम है, प्रेम चोपड़ा, आज भी खूब वायरल है. वो आखिरी बार रणबीर कपूर की एनिमल मं नजर आए थे.

