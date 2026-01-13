इंडियन आइडल 3 के विनर और एक्टर प्रशांत तमांग का 11 जनवरी को हार्ट अटैक से दिल्ली में निधन हो गया है. प्रशांत के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है. प्रशांत सिर्फ 43 साल के थे.प्रशांत के पार्थिव शरीर को सोमवार को उनके होमटाउन ले जाया गया था. जहां पर उनके फैंस और फैमिली के अंतिम दर्शन किए. इसके बाद दार्जिलिंग में पूरे सम्मान के साथ नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई. प्रशांत के अंतिम संस्कार से पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें उनकी पत्नी मार्था और 3 साल की बेटी को देखकर हर कोई इमोशनल हो रहा है. 3 साल की बेटी की मासूमियत ने सभी को इमोशनल कर दिया है.

प्रशांत का पार्थिव शरीर जब उनके होमटाउन पहुंचा तो उनकी पत्नी मार्था फूट-फूटकर रोती हुई नजर आईं. उनके साथ उनकी 3 साल की बेटी भी थी. बच्ची को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. उसकी मासूमियत देखकर लोगों का आंखे नम हो गई हैं.

#WATCH | West Bengal: Martha Aley, Prashant Tamang's wife, and their daughter pay him their tearful last respects at Chowrasta in Darjeeling.



The Indian Idol winner and actor passed away in Delhi on 11th January, at the age of 43. pic.twitter.com/Q8twKoa7nP — ANI (@ANI) January 12, 2026

बेटी ने हाथ जोड़कर पापा को दी विदाई

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में मार्था शोक में नजर आ रही हैं. वो खुद को संभाल नहीं पा रही हैं और फूट-फूटकर रोती नजर आईं. वो अपनी गोद में तीन साल की बेटी अरिया हाथ जोड़कर अपने पिता को देखती हुई नजर आईं और उनकी मासूमियत देखकर वहां बैठे लोग इमोशनल हो गए.

प्रशांत की बात करें तो वो दार्जिलिंग कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी की और पुलिस ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू किया. साल 2007 में इंडियन आइडल 3 जीतकर वो हर जगह छा गए थे. उसके बाद उन्होंने नेपाली फिल्मों जैसे ‘गोरखा पलटन’, ‘निशानी’ में काम किया. प्रशांत को असली पहचान वेब सीरीज पाताल लोक 2 में असैसिन का रोल निभाकर मिली थी. इस सीरीज के बाद वो फेमस हो गए थे. वो आखिरी बार सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान में नजर आएंगे.

