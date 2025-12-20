सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने सात साल तक डेटिंग करने के बाद पिछले साल जून में शादी की थी. हाल ही में वे फराह खान के यूट्यूब व्लॉग में हल्के-फुल्के अंदाज में नजर आए थे. इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा ने दावा किया कि उन्हें कई सालों तक इस जोड़ी के रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था. इस पर खुद सोनाक्षी ने तुरंत और शरारती अंदाज में जवाब दिया.

क्या सोनाक्षी-जहीर के बारे में पहले से जानती थीं एक्ट्रेस की मां?

दरअस फराह खान ने पूनम से पूछा था, "क्या आपको पता था कि सगाई से पहले वे पांच साल तक डेटिंग कर रहे थे?" पूनम ने कहा, "नहीं, मुझे यह नहीं पता था.” इस पर सोनाक्षी ने तुरंत अपनी मां पॉइंट आउट करते हुए कहा, “मम्मी, झूठ मत बोलो. मैंने सबसे पहले आपको ही यह बात बताई थी. आपने पापा को इसके बारे में नहीं बताया.”

पूनम ने दो साल तक शत्रुघ्न सिन्हा को समझाया

पूनम ने आगे बताया, “मुझे इसके बारे में दो साल पहले ही पता चला, और उन दो सालों में मैं उसके पापा (शत्रुघ्न सिन्हा) को समझाती रही और उन्हें इस बात को स्वीकार करने के लिए मनाती रही.” जहीर ने आगे कहा, “लेकिन बाकी के पांच सालों में उन्हें इस बात का एहसास था.”

पूनम ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, “हां, मुझे कुछ गड़बड़ ज़रूर लगी थी जब मैंने उसे घर के काम करते हुए देखा था, मां से कुछ भी छिपा नहीं रहता, उन्हें सब पता होता है.” तभी ज़हीर की माँ, मुमताज़ रतनसी भी वहां आ गईं. इसके बाद फ़राह ने पूछा, “आपकी मांएं एक-दूसरे से कब मिलीं?” इस पर सोनाक्षी ने बताया, “वे हमारी शादी से बहुत पहले मिली थीं, हमने दरअसल हुमा कुरैशी के घर पर एक पार्टी रखी थी, जिसमें हमने अपने सभी माता-पिता को इनवाइट किया था. यह उनकी पहली अनऑफिशियल मुलाकात थी. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हम एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.”

पूनम ने आगे कहा, “मुझे शक था, क्योंकि मैंने सोनाक्षी को मुमताज के पैरों में बैठे देखा था.” फराह ने चिढ़ाते हुए कहा, “मुझे पता है, ये बच्चे कभी अपनी मां के चरणों में नहीं बैठते.”

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

सात साल डेटिंग के बाद की थी शादी

सोनाक्षी सिन्हा ने पिछले साल 23 जून को अभिनेता जहीर इकबाल से शादी करके अपने रिश्ते को शादी का नाम किया था. ठीक उसी तारीख को जब उन्होंने सात साल पहले एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया थाय इस जोड़े ने एक इंटीमेट शादी का ऑप्शन चुना था, जिसके बाद उसी शाम करीबी दोस्तों और परिवार के लिए ग्रैंड रिसेप्शन भी होस्ट किया गया था.