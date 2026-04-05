'पता नहीं कितनी बार नानी बना दिया...', सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर पूनम सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड ऐक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कुछ समय से खबरें आ रही है कि वो प्रेग्नेंट हैं. वहीं, अब इस पर एक्ट्रेस की मां पूनम सिन्हा ने रिएक्ट किया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने साल 2024 में अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की थी. कपल ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच शादी रचाई थी. दोंनों एक अच्छी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे है. दोनों सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे के साथ मस्ती भरे वीडियोज शेयर करते रहते हैं, जो फैंस को काफी पसंद आता है. वहीं पिछले साल से सोनाक्षी सिन्हा को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं.
प्रेग्नेंसी रूमर्स की शुरुआत कैसे हुई?
दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा साल 2025 में मुंबई में एक दीवाली पार्टी में नजर आई थीं, जहां वो रेड आउटफिट में पहने दिखी थीं, जिसके बाद से खबरें सामने आने लगी कि वो अपनी बेबी बंप छुपा रही हैं और एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं. हालांकि, सोनाक्षी इन अफवाहों को झूठा बताया था. वहीं अब एक्ट्रेस की मां पूनम सिन्हा ने इस पर रिएक्ट किया है.
प्रेग्नेंसी रूमर्स पर पूनम सिन्हा ने किया रिएक्ट
पूनम सिन्हा ने हाल ही में इंस्टेंट बॉलीवुड के संग बातचीत के दौरान, उस पल को याद किया जब उनके घर सोनाक्षी का जन्म हुआ था. पूनम ने कहा, 'वो तो सबसे अच्छा पल था हमारी जिंदगी का जब हमारे घर में बेटी आईं. मुझे लगता है जिंदगी बेटियों के बिना कुछ है ही नहीं. बेटियों का होना बहुत जरूरी है.'
वहीं, सोनाक्षी सिन्हा की प्रेग्नेंसी की खबरों रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा- 'पता नहीं कितनी बार नानी बना दिया हमको, लेकिन वो खुशी भी हमको मिलेगी, जरूर मिलेगी वो खुशी.'
View this post on Instagram
बता दें, सोनाक्षी और जहीर ने शादी से पहले 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया है. दोनों की पहली मुलाकात 2013 में सलमान खान की एक पार्टी में हुई थी. हालांकि, 2017 में 'ट्यूबलाइट' की आफ्टर पार्टी में दोनों के बीच की नजदीकियां और बढ़ गई.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL