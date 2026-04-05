करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में हुआ था. रश्मिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स करने के लिए मैसूर के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था.