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करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई
Rashmika Mandanna Birhtday Special: रश्मिका मंदाना साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके लिए यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा रहा है. एक समय था जब उनके पास घर का किराया भरने के भी पैसे नही थे.
रश्मिका मंदाना आज साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है. वहीं एक्ट्रेस बॉलीवुड ने भी अपना हुनर दिखा चुकी हैं. लेकिन बहुत कम लोग को जानते है कि करोड़ों में कमाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के पास कभी कियारा देने तक के पैसे भी होते थे. आज, 5 अप्रैल को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर और स्ट्रगल पर.
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Published at : 05 Apr 2026 03:12 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion