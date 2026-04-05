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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई

करोड़ों की मालकिन हैं रश्मिका मंदाना, कभी नहीं थे किराया भरने के पैसे, आज साउथ से बॉलीवुड में हैं छाई

Rashmika Mandanna Birhtday Special: रश्मिका मंदाना साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके लिए यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा रहा है. एक समय था जब उनके पास घर का किराया भरने के भी पैसे नही थे.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Apr 2026 03:13 PM (IST)
Rashmika Mandanna Birhtday Special: रश्मिका मंदाना साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके लिए यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा रहा है. एक समय था जब उनके पास घर का किराया भरने के भी पैसे नही थे.

रश्मिका मंदाना आज साउथ की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है. वहीं एक्ट्रेस बॉलीवुड ने भी अपना हुनर दिखा चुकी हैं. लेकिन बहुत कम लोग को जानते है कि करोड़ों में कमाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के पास कभी कियारा देने तक के पैसे भी होते थे. आज, 5 अप्रैल को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उनके करियर और स्ट्रगल पर.

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एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में हुआ था. रश्मिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स करने के लिए मैसूर के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में हुआ था. रश्मिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडागु के कूर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स करने के लिए मैसूर के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था.
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वहीं, अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद, उन्होंने बेंगलुरु में स्थित एमएस रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में एडमिशन ले लिया और यहां से उन्होंने साइकोलॉजी और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की.
वहीं, अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद, उन्होंने बेंगलुरु में स्थित एमएस रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में एडमिशन ले लिया और यहां से उन्होंने साइकोलॉजी और जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की.
Published at : 05 Apr 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna Rashmika Mandanna Birthday

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