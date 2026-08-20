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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं', सुरेश ओबेरॉय ने बताई बीजेपी छोड़ने की वजह

'ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं', सुरेश ओबेरॉय ने बताई बीजेपी छोड़ने की वजह

बॉलीवुड एक्टर सुरेश ओबेरॉय ने बताया है कि उन्होंने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ दिया? 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और पार्टी के लिए प्रचार भी किया था.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 20 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और फिर छोड़ना पड़ा. वजह थी कि ग्लैमर और राजनीति दोनों की दुनिया बेहद अलग है. इस लिस्ट में विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और गोविंदा से लेकर कई स्टार्स के नाम हैं. इन्हीं में से एक हैं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सुरेश ओबेरॉय जिन्होंने साल 2004 में राजनीति की दुनिया में कदम रखा था.

जब सुरेश ओबरॉय ने  पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो उन्हें लगा कि ये देश सेवा का एक बड़ा जरिया बनेगा, लेकिन, हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं.

उन्होंने कहा है कि राजनीति में आने के बाद उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा. उन्हें लगा था कि राजनीति का मतलब देश सेवा करना है, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें अहसास हुआ कि वहां ज्यादातर लोग सिर्फ 'पैसा कमाने' में लगे हुए हैं.

उन्होंने कहा, 'मैं तो समझता था कि पॉलिटिक्स का मतलब है कि अपने देश के लिए कुछ करना, बाद में पता चला कि ज्यादातर लोग तो सिर्फ पैसा कमा रहे हैं. झूठ बोल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं. यह मैं ज्यादातर लोगों के बारे में कह रहा हूं. मैं मोदी जी और टॉप लेवल के जो योगी जी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं.'

सुरेश ओबरॉय ने मोहन भागवत की तारीफ की तारीफ करते हुए खुद को उनका बड़ा फैन बताया. उन्होंने बताया कि एक बार मोहन भागवत उनके घर नाश्ते पर आए थे और उनकी पत्नी द्वारा बनाया गया 'हलवा' उन्हें बहुत पसंद आया था. 

उनसे सवाल किया गया था कि पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद क्या आरएसएस की तरफ उनका झुकाव आया?

तो इस पर उन्होंने कहा, 'आरएसएस का तो मैं हमेशा से अंदर से फैन रहा हूं. मोहन भागवत जी से जब मैंने कहा कि आप हमारे घर आएंगे, तो उन्होंने अगले साल की तारीख दी. ठीक एक साल बाद की तारीख देकर वे नाश्ता करने मेरे घर आए और बहुत खुश हुए. मेरी वाइफ ने उन्हें कम चीनी वाला हवला खिलाया, तो वह स्वाद उन्हें आज तक हमेशा याद रहा.'

एक्टिंग में सब अच्छा चल चल रहा था ऐसे में सुरेश ओबेरॉय ने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया?

इस सवाल पर एक्टर ने 2004 का पूरा किस्सा बताया. उन्होंने कहा, 'मेरा हैदराबाद के कॉलेज का एक फ्रेंड अचानक घर आया और बोला 'बीजेपी ज्वाइन कर ले.'

तब मैं उसके साथ चला गया. आडवाणी जी और अटल जी... उन्होंने मुझे पटका पहना दिया.'

वो आगे बताते हैं कि इसे बाद उन्हें अपने गुरु से बहुत डांट भी खानी पड़ी. उनके मुताबकि , 'जब मैं अपने गुरु से मिला, तो उन्होंने मुझे इतनी जोर की डांट लगाई जैसी पूरी लाइफ में कभी किसी को देते नहीं देखा.

उन्होंने मुझे साफ मना किया और कहा कि इन लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं रखना है. मुझे उस वक्त समझ नहीं आया. मोदी जी के साथ भी जुड़ा रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी. मन नहीं मान रहा था क्योंकि वहां की वाइब्रेशन और एनर्जी अच्छी नहीं आ रही थी.

आपको बता दें कि सुरेश ओबेरॉय ने पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद पूरी तरह एक्टिंग पर फोकस रखा. वो 'मिर्च मसाला', 'तेजाब', 'परिंदा' और 'राजा हिंदुस्तानी' जैसी कई शानदार फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभा चुके हैं.

हाल ही उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' में देखा गया जिसमें वो रणबीर कपूर के दादा के रोल में थे. वो शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह' में भी दिखे थे. 

पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके दो बच्चे हैं. बेटे विवेक ओबेरॉय जो बॉलीवुड एक्टर हैं और इन दिनों फिल्म 'रामायण' में अपने रोल को लेकर चर्चा में हैं. विवेक बिजनेस भी चलाते हैं. उनकी एक बेटी मेघना ओबेरॉय हैं, जो एक प्लेबैक सिंगर हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 20 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
BJP Suresh Oberoi MOHAN BHAGWAT
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