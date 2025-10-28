मां बनने के बाद पूरी तरह बदल गई है परिणीति चोपड़ा की जिंदगी, ऐसा हो गया है हाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. परिणीति ने 19 अक्टूबर को बेटे को जन्म दिया है. मां बनने के बाद से परिणीति की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है. अब वो मां की ड्यूटी निभा रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

परिणीति के बर्थडे पर राघव ने बेबी बंप को किस करते हुए ढेर सारी फोटोज शेयर की थीं. जो खूब वायरल हुई थीं. अब परिणीति ने इस फोटोज को भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है.

परिणीति चोपड़ा ने किया रिएक्ट

राघव ने हाल ही में अपनी नई जर्नी को लेकर रिएक्ट किया था. अब परिणीति ने भी एक फनी पोस्ट के साथ अपनी जिंदगी में हुए बदलाव के बारे में बताया है. परिणीति ने बताया है कि उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है. परिणीति ने अंदाज अपना अपना फिल्म का एक मीम शेयर करते हुए लिखा- मुझे, ये एहसास हो गया है कि मैं पूरी तरह से मां बन चुकी हूं और अब प्रेग्नेंट नहीं रही. ये एक शॉकिंग रिएक्शन है जिस पर परिणीति ने हंसने वाली इमोजी भी पोस्ट की हैं.





बता दें परिणीति चोपड़ा-राघव चड्ढा ने अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. इस कपल ने कपिल शर्मा के शो में प्रेग्नेंसी को लेकर हिंट दे दी थी. उसके बाद पोस्ट शेयर करके बताया था कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं.

परिणीति और राघव शादी के 2 साल बाद पेरेंट्स बने हैं. ये कपल साल 2023 में शादी के बंधन में बंधा था. परिणीति और राघव ने राजस्थान में धूमधाम से शादी रचाई थी. अब ये दोनों पेरेंट्हुड एंजॉय कर रहे हैं. फैंस अब बेबी बॉय की झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Ek Deewane Ki Deewaniyat BO Day 7: 'थामा' की नाक के नीच 'एक दीवाने की दीवानियत' हो गई हिट! शानदार है 7 दिनों का कलेक्शन