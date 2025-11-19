Parineeti Chopra Son Name: परिणीति-राघव ने रखा बेटे का नाम 'नीर', जानिए क्या होता है इसका मतलब
Parineeti Chopra Son Name: परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का बेटा आज एक महीने का हो गया है. बेटे के एक महीने का होने पर परिणीति ने उसकी पहली झलक फैंस को दिखाई है और नाम भी रिवील कर दिया है.
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने आज अपने बेटे का नाम रिवील कर दिया है. उनका बेटा आज एक महीने का हो गया है और इस खास दिन पर इस कपल ने बेटे की पहली झलक के साथ नाम बता दिया है. परिणीति और राघव ने अपने बेटे का नाम नीर रखा है. उन्होंने बेटे का नाम रिवील करने के साथ उसका मतलब भी फैंस को बताया है.
परिणीति-राघव ने ये रखा बेटे का नाम
परिणीति चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर दो फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो बेटे के पैर को किस करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने फोटो शेयर करने के साथ बेटे का नाम नीर बताया है. परिणीति ने इस नाम का बहुत प्यारा मतलब बताया है.
क्या होता है नीर का मतलब
नीर का मतलब पानी होता है. परिणीति ने इसे बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है. उन्होंने लिखा- 'जलस्य रूपं, प्रेमस्य स्वरूपं — 'तत्र एव नीर. 'हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने उसका नाम 'नीर' रखा - शुद्ध, दिव्य, असीम.' नीर नाम फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. वो इस यूनिक नाम के लिए परिणीति और राघव की खूब तारीफ भी कर रहे हैं.
सेलेब्स रख रहे हैं खास नाम
परिणीति चोपड़ा से पहले बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने अपने बच्चों के नाम यूनिक रखे हैं. सोनम कपूर ने अपने बेटे का नाम वायु रखा है. वहीं परिणीति की बहन प्रियंका ने बेटी का नाम मालती अपनी नानी के नाम पर रखा है. आलिया भट्ट की बेटी का नाम राहा है. जिसका उन्होंने बहुत ही प्यार मतलब बताया था.
बता दें परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा शादी के 2 साल बाद पेरेंट्स बने हैं. ये कपल 24 सितंबर 2023 को शादी के बंधन में बंधा था और परिणीति ने 19 अक्टूबर 2025 को बेटे को जन्म दिया है.
