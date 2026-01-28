बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की लाइफ मां बनने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी है. उनका सारा ध्यान अब बेटे की परवरिश की तरफ है. परिणीति ने अक्टूबर 2025 में बेटे को जन्म दिया था. उनका बेटा अब तीन महीने का हो गया है. बेटे के जन्म के तीन महीने बाद परिणीति ने अब पोस्टपार्टम को लेकर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया है कि कैसे महिलाएं खुद को इस दौरान शांत रख सकती हैं.

परिणीति फिल्मों में नजर नहीं आ रही हैं लेकिन व्लॉग के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं. उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया है कि इस समय में वो कैसे खुद को शांत रख रही हैं. उन्होंने बताया है कि इस समय उनके लिए मेंटल हेल्थ कितनी जरुरी है और पॉजिटिव रहने से कैसे उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है.

सुबह नहीं करती फोन का इस्तेमाल

परिणीति ने बताया कि एक आदत है जो हर किसी को रोज फॉलो करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना फोन चेक करने लगते हैं लेकिन बहुत नुकसानदायक है. उन्होंने कहा- 'सबसे बुरी आदत ये है कि वो जागते ही फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. इससे आपका दिमाग सुन्न हो जाता है. अगर आप सुबह उठकर अपने फोन को नजरअंदाज करते हैं, एक घंटे के लिए बोर हो जाते हैं, बैठते हैं, संगीत सुनते हैं, नेचर में जाते हैं और पक्षियों की आवाज सुनते हैं तो इससे आपको शांत रहने में मदद मिलती है.'

परिणीति ने आगे कहा- 'मंत्रों का जाप करें, मैं यही करती हूं. सुबह उठते ही हनुमान चालीसा का जाप करती हूं या फिर नमामि शमीशम का जाप करती हूं. इस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करती हूं. मुझे लगता है कि दिन में चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव. आप उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं.'

