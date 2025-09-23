हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
निधि झा की 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति पर हार बैठीं दिल फिर अंजना सिंह का तोड़ा घर!

निधि झा की 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति पर हार बैठीं दिल फिर अंजना सिंह का तोड़ा घर!

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली निधि झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 03:54 PM (IST)
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली निधि झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.

निधि झा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर यश कुमार के संग शादी की है. हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है.

1/10
निधि झा ने वैसे तो अपने फेमस होने से पहले काफी काम किया था. लेकिन, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली पवन सिंह के सॉन्ग लूलिया के जरिए.
निधि झा ने वैसे तो अपने फेमस होने से पहले काफी काम किया था. लेकिन, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली पवन सिंह के सॉन्ग लूलिया के जरिए.
2/10
निधि झा और पवन सिंह पर फिल्माया गया लूलिया सॉन्ग आज भी लोगों का फेवरेट है. इतना ही नहीं बल्कि बिहार में शादी और पार्टी इस गाने के बिना अधूरी लगती है.
निधि झा और पवन सिंह पर फिल्माया गया लूलिया सॉन्ग आज भी लोगों का फेवरेट है. इतना ही नहीं बल्कि बिहार में शादी और पार्टी इस गाने के बिना अधूरी लगती है.
3/10
हालांकि, यश कुमार संग शादी के बाद से निधि ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लीगह है.
हालांकि, यश कुमार संग शादी के बाद से निधि ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना लीगह है.
4/10
फिलहाल हो सारा वक्त अपने परिवार और बच्चे को दे रही हैं. एक्ट्रेस का पहले से एक बेटा है जिसका नाम शिवाए है. अब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं.
फिलहाल हो सारा वक्त अपने परिवार और बच्चे को दे रही हैं. एक्ट्रेस का पहले से एक बेटा है जिसका नाम शिवाए है. अब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं.
5/10
आपको बता दें निधि झा के पति यश कुमार की पहली पत्नी का नाम अंजना सिंह था. वो भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं.
आपको बता दें निधि झा के पति यश कुमार की पहली पत्नी का नाम अंजना सिंह था. वो भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं.
6/10
आपको बता दें निधि झा और अंजना सिंह पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थीं. अक्सर दोनों को साथ मस्ती करते और हैंगआउट करते देखा गया.
आपको बता दें निधि झा और अंजना सिंह पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थीं. अक्सर दोनों को साथ मस्ती करते और हैंगआउट करते देखा गया.
7/10
लेकिन, जब ये खबर सामने आई कि निधि झा को अंजना के एक्स पति यश मिश्रा से प्यार हो गया है. तब उन्हें लोगों ने जमकर ट्रोल किया.
लेकिन, जब ये खबर सामने आई कि निधि झा को अंजना के एक्स पति यश मिश्रा से प्यार हो गया है. तब उन्हें लोगों ने जमकर ट्रोल किया.
8/10
क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि निधि की वजह से अंजना सिंह का घर टूटा है,
क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि निधि की वजह से अंजना सिंह का घर टूटा है,
9/10
हालांकि, निधि और यश हमेशा यही कहते हैं कि हमारे मिलने से पहले ही वो रिश्ता खत्म हो चुका था.
हालांकि, निधि और यश हमेशा यही कहते हैं कि हमारे मिलने से पहले ही वो रिश्ता खत्म हो चुका था.
10/10
आपको बता दें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा निधि को टीवी शोज में भी देखा जा चुका है. एक्ट्रेस सपने सुहाने लड़कपन के में छाया की भूमिका में नजर आई थीं.
आपको बता दें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा निधि को टीवी शोज में भी देखा जा चुका है. एक्ट्रेस सपने सुहाने लड़कपन के में छाया की भूमिका में नजर आई थीं.
Published at : 23 Sep 2025 03:54 PM (IST)
