एक्सप्लोरर
निधि झा की 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति पर हार बैठीं दिल फिर अंजना सिंह का तोड़ा घर!
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली निधि झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
निधि झा ने भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर यश कुमार के संग शादी की है. हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 03:54 PM (IST)
Tags :Anjana Singh Nidhi Jha
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं निधि झा, देखें ये 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति से कर बैठीं प्यार
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी फिल्मों से पहले टीवी शो में काम कर चुकी हैं ये एक्ट्रेस, देख लीजिए 10 तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
अक्षरा सिंह की 8 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख आप भी कहेंगे भोजपुरी हसीना किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
रानी चटर्जी की 10 तस्वीरें, अपनी दिलकश अदाओं से दिलों का करार लूट लेती हैं 'भोजपुरी क्वीन'
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
आकृति नेगी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर फिदा हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह, फिल्म में बनेंगी हीरोइन
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद हसीन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
'संजय राउत को जल्द पाकिस्तान भूषण का अवॉर्ड मिलेगा', मंत्री आशीष शेलार उद्धव गुट पर भड़के
विश्व
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्रिकेट
क्या भारत से हार के बाद एशिया कप के फाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान? कितनी उम्मीद
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं निधि झा, देखें ये 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति से कर बैठीं प्यार
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी फिल्मों से पहले टीवी शो में काम कर चुकी हैं ये एक्ट्रेस, देख लीजिए 10 तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion