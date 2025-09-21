मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर फैंस में तगड़ी एक्साइटमेंट है. फिल्म में एक बार फिर अक्षय कुमाक, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी देखने को मिलेगी. हालांकि कुछ समय पहले परेश रावल 'हेरा फेरी 3' से बाहर हो गए थे. ऐसी खबरें थीं कि परेश रावल की को-स्टार अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ तकरार हो गई थी. जिसकी वजह से एक्टर ने फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी. लेकिन अब डायरेक्टर ने इसकी असल वजह बताई है.

परेश रावल अब 'हेरा फेरी 3' में वापस आ चुके हैं. इस बी पिंकविला को दिए एक हालिया इंटरव्यू में 'हेरा फेरी 3' डायरेक्टर प्रियदर्शन ने एक्टर के फ्रेंचाइजी से निकलने को लेकर बात की. उन्होंने कहा- 'मैं आपको साफ-साफ बता दूं, परेश और मेरे बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई. जहां तक मुझे पता है अक्षय और परेश के बीच भी कभी कोई अनबन नहीं हुई.'

'बुरी ताकतें परेश पर दबाव डाल रही थीं'

प्रियदर्शन ने आगे कहा- 'कुछ और ताकतें, बुरी ताकतें परेश पर दबाव डाल रही थीं. वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते पर कभी कोई असर नहीं पड़ा. मैंने सोचा और अक्षय ने भी मुझसे कहा कि अगर ऐसा होता है तो होने दो, वरना भूल जाते हैं. अगर ये बहुत अच्छे तरीके से होता है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी बुरी ताकतें हैं जिन्होंने बहुत सारी समस्याएं पैदा की हैं. उनके बारे में बात करना बेकार है, इसलिए मैं नहीं करूंगा.'

'हेरा फेरी 3' डायरेक्ट करेंगे प्रियदर्शन?

डायरेक्टर ने इस दौरान 'हेरा फेरी 3' के डायरेक्शन को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा- 'जब तक मेरे पास फिल्म के लिए कोई मजबूत विचार नहीं होगा, मैं तीसरी किस्त कभी नहीं बनाऊंगा. अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलती, जिस पर मुझे विश्वास हो, तो मैं इसे नहीं करूंगा. मैं अपने करियर के शिखर पर पहुंच गया हूं, और मैं वहां से बुरी तरह गिरना नहीं चाहता.'