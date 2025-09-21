हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ

Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ

Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कलेक्शन कर रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Sep 2025 08:46 PM (IST)

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज हो चुकी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर रोज शानदार कमाई कर रही है. 'जॉली एलएलबी 3' ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रही है. महज दो दिन में फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब पहुंच गई है.

वर्ल्डवाइड 'जॉली एलएलबी 3' ने कमाए इतने करोड़

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन दुनिया भर में 19.50 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • दूसरे दिन भी फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 19.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
  • दो दिन में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म ने दुनिया भर में कुल 49 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
  • 'जॉली एलएलबी 3' ने कलेक्शन के मामले में अजय देवगन की रेड 2 को मात दे दी है.
  • इसी साल रिलीज हुई रेड 2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में 40.50 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • लेकिन अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.

'जॉली एलएलबी 3' का स्टार कास्ट और बजट
'जॉली एलएलबी 3' को सुभाष कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए हैं. वहीं हुमा कुरैशी और अमृता राव बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई हैं. इसके अलावा सौरभ शुक्ला भी फिल्म का हिस्सा हैं. 'जॉली एलएलबी 3' के बजट की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 120 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है. 

अक्षय कुमार और अरशद वारसी का वर्कफ्रंट
अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास इस समय एक से बढ़कर एक फिल्में हैं. 'जॉली एलएलबी 3' के बाद एक्टर के पास 'भूत बंगला', 'हेरा फेरी 3' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी फिल्में हैं. वहीं अरशद वारसी भी 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' में नजर आएंगे.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 21 Sep 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Arshad Warsi Jolly Llb 3 Jolly LLB 3 Worldwide Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
ओटीटी
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
ओटीटी
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
जनरल नॉलेज
Government Schemes For Girls: किस राज्य में लड़कियों के लिए चल रहीं सबसे ज्यादा योजनाएं? जान लें हर एक के नाम
किस राज्य में लड़कियों के लिए चल रहीं सबसे ज्यादा योजनाएं? जान लें हर एक के नाम
ट्रेंडिंग
भाई को नर्क में दिक्कत नहीं होगी! हलवाई ने खौलते तेल में हाथ डाल तले पकौड़े तो यूजर्स ने लिए मजे- वीडियो वायरल
भाई को नर्क में दिक्कत नहीं होगी! हलवाई ने खौलते तेल में हाथ डाल तले पकौड़े तो यूजर्स ने लिए मजे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Best Time to Drink Alcohol: खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?
खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget