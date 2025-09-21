Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली LLB 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तूफान, 'रेड 2' ने भी जोड़े हाथ
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है. अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कलेक्शन कर रही है.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज हो चुकी है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हर रोज शानदार कमाई कर रही है. 'जॉली एलएलबी 3' ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रही है. महज दो दिन में फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब पहुंच गई है.
वर्ल्डवाइड 'जॉली एलएलबी 3' ने कमाए इतने करोड़
- सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने पहले दिन दुनिया भर में 19.50 करोड़ रुपए कमाए थे.
- दूसरे दिन भी फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 19.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.
- दो दिन में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म ने दुनिया भर में कुल 49 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
- 'जॉली एलएलबी 3' ने कलेक्शन के मामले में अजय देवगन की रेड 2 को मात दे दी है.
- इसी साल रिलीज हुई रेड 2 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में 40.50 करोड़ रुपए कमाए थे.
- लेकिन अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ने अजय देवगन की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है.
'जॉली एलएलबी 3' का स्टार कास्ट और बजट
'जॉली एलएलबी 3' को सुभाष कुमार ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए हैं. वहीं हुमा कुरैशी और अमृता राव बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई हैं. इसके अलावा सौरभ शुक्ला भी फिल्म का हिस्सा हैं. 'जॉली एलएलबी 3' के बजट की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 120 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी का वर्कफ्रंट
अक्षय कुमार के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास इस समय एक से बढ़कर एक फिल्में हैं. 'जॉली एलएलबी 3' के बाद एक्टर के पास 'भूत बंगला', 'हेरा फेरी 3' और 'वेलकम टू द जंगल' जैसी फिल्में हैं. वहीं अरशद वारसी भी 'वेलकम टू द जंगल' और 'धमाल 4' में नजर आएंगे.
