पंकज धीर के निधन के 15 दिन बाद बहू कृतिका ने जताया गम, बोलीं- अब हर चीज खामोशी सी लगती है

टीवी और फिल्मों के एक्टर पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी याद और कमी उनकी बहू कृतिका सेंगर के लिए अब भी बहुत भारी है. हाल ही में शेयर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में कृतिका ने अपने दर्द को व्यक्त किया और बताया कि पंकज सिर्फ उनके ससुर नहीं बल्कि पिता समान थे, और हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते थे.

कृतिका ने याद किया पंकज धीर का प्यार

कृतिका सेंगर ने गुरुवार को दिवंगत पंकज धीर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें कभी भी 'ससुर' कहलाना पसंद नहीं था. वे हमेशा कहते थे, “ये मेरी बेटी है,” और कृतिका को हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार और देखभाल देते थे. उनकी आंखों में हमेशा एक खास चमक होती थी, और जब वे पूछते थे, “दुनिया की सबसे अच्छी लड़की कौन है?” तो कृतिका मुस्कुराकर जवाब देती थीं, 'मी'

कृतिका ने कहा- ससुर नहीं, पिता और दोस्त थे

कृतिका ने आगे बताया कि उन्हें “आई लव यू डैड” कहने में शर्म आती थी, लेकिन आप तब तक नहीं रुकते थे जब तक मैं आसानी से न कह दूं. यह उनका प्यार जताने का तरीका था. वे सिर्फ ससुर नहीं थे, बल्कि पिता, दोस्त और मेरी सेफ जगह थे. उनके साथ बिताए पल और लंबी बातचीत अब उनकी याद में बहुत याद आती है, और उनके बिना घर की खामोशी बेहद भारी लगती है.

View this post on Instagram A post shared by Kratika Sengar Dheer (@itsmekratika)

आपको सबसे अच्छे दादू के रूप में याद रखेगी

कृतिका ने आगे लिखा, "देविका के लिए आपका प्यार हमेशा याद रहेगा. वह आपको अपने प्यारे दादू के रूप में हमेशा याद करेगी. आई लव यू डैड." पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके अंतिम संस्कार में करीबी दोस्त सलमान खान और कई सितारे शामिल हुए.