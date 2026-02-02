हाल ही में बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर और टॉप सिंगर्स में से एक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर हर किसी को चौंका दिया था. वहीं तमाम सेलेब्स ने सिंगर के इस फैसले पर अपनी राय दी थी. अब सिंगर-कंपोज़र पलाश सेन ने अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने पर रिएक्ट किया है. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि करियर की शुरुआत में वह खुद भी ऐसे ही दौर से गुज़रे थे.

अपनी खुद की जर्नी के बारे में बताते हुए, पलाश ने कहा कि वह जानते हैं कि अरिजीत ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया है, और उन्होंने बताया कि सालों पहले उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए थे और आखिरकार उन्होंने फिल्मों से हटकर अपना रास्ता बनाने का फैसला किया.

पलाश सेन ने बताया अपनी पहली फिल्म का एक्सपीरियंस

इंस्टाग्राम पर, पलाश ने अपनी 2002 की फिल्म "फिलहाल" की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिससे मेघना गुलज़ार ने डेब्यू किया थ. इस फिल्म में संजय सूरी, तब्बू और सुष्मिता सेन भी थे. इन तस्वीरो को शेयर करते हुए पलाश ने लिखा, "24 साल पहले इसी दिन या शायद 2 फरवरी को, एक एक्टर के तौर पर मेरी पहली फिल्म, फिलहाल, रिलीज़ हुई थी.. यह फ्लॉप हो गई थी.. ज़्यादातर क्रिटिक्स ने मुझे बहुत बुरा कहा और ज़्यादातर फिल्मी लोगों ने मुझे ट्रोल किया.. एक खास मॉडल/एक्ट्रेस थी, जिसने मुझे इस बात पर लेक्चर दिया कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, जैसा कि कई और लोगों ने भी किया."

"माएरी" गाने वाले सिंगर ने कहा कि "शुरू में मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी." उन्होंने कहा, "मैंने यह फिल्म इसलिए की क्योंकि मैं ऑल टाइम लीजेंड कवि-लेखक गुलज़ार साहब का लिखा एक गाना गाना चाहता था. यह गाना लेजेंडरी अनु जी कंपोज़ करने वाले थे, यह मेरा दूसरा सपना सच होने जैसा था और बस यही बात थी. मुझे सच में नहीं पता कि मुझे खतरा क्यों समझा गया." उन्होंने कहा कि वह बस मज़े करने और अपना काम "अपनी पूरी क्षमता से" करने गए थे.

पलाश सेन ने आगे लिखा, "मुझे कमाल की सुष्मिता, तब्बू और संजय के साथ काम करने का मौका मिला, यही मेरा इनाम था. आखिर में, शानदार मेघना द्वारा डायरेक्ट किया जाना मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव है. मेरे पास सिर्फ़ खूबसूरत यादें हैं और मुझे इस समय से आगे की फिल्म पर बहुत गर्व है. असल में, अब जब यह टीवी पर इतनी सफल हो रही है, तो मुझे बहुत खुशी और अच्छा लग रहा है."

अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक संगिंग?

फिर उन्होंने अरिजीत सिंह और प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के उनके फैसले के बारे में बात की. पलाश ने लिखा, “सच तो यह है कि मुझे पता है कि मेरा भाई, अरिजीत फिल्म प्लेबैक क्यों छोड़ रहा है. मैं बहुत पहले वहां था और मैंने अपना रास्ता खुद चुना था.. वह रास्ता, जिस पर मुझे पता है, अरिजीत अब चलेगा."

पलाश ने आगे कहा, “मज़ेदार बात- उस साल मुझे सभी बेस्ट न्यूकमर अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था.. जिसमें फिल्मफेयर भी शामिल था.. बेशक मैंने कुछ नहीं जीता. यहां तक कि यूफोरिया ने भी कभी कुछ नहीं जीता. लेकिन आप जानते हैं, इस देश के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया.. किसी भी अवॉर्ड से कहीं ज़्यादा और उस मॉडल से भी?? हाहाहाहा ."

अरिजीत सिंह ने पोस्ट में की थी प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने की अनाउंसमेंट

बता दें कि 27 जनवरी को अरिजीत ने घोषणा की थी कि वह अब प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करेंगे. उन्होंने पोस्ट में लिखा था, “नमस्ते, सभी को नए साल की शुभकामनाएं. मैं आप सभी को इतने सालों तक श्रोता के तौर पर इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. मुझे ये अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि मैं अब से प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं करूंगा. मैं इसे खत्म कर रहा हूं. यह एक शानदार सफ़र था."