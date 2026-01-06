फिल्में भले ही सीमाओं में बंधी हों, लेकिन हिट गानों का जादू सरहदें नहीं मानता. कुछ ही सीन रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर देखा गया. यह फिल्म भले ही पाकिस्तान में बैन है फिर भी वहां इसकी गूंज सुनाई दे रही है. शादी की पार्टी से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें दो लड़कियां ‘शरारत’ गाने पर धमाकेदार डांस नजर आ रहा है.

पाकिस्तानी शादी में शरारत ने बनाया माहौल

वायरल वीडियो में एक शादी समारोह का माहौल नजर आता है. जहां दो लड़कियां एक दम बिदांस होकर फिल्म के चर्चित गाने ‘शरारत’ पर पूरे जोश और मस्ती के साथ थिरकती दिखाई दे रही हैं. वेडिंग वेन्यू में मौजूद मेहमान तालियों और उत्साह के साथ उनका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

Dance on Dhurandhar Movie Song Shararat at Pakistani Wedding 😍 pic.twitter.com/Utn7kxOGo4 — Rosy (@rose_k01) January 4, 2026

क्रिस्टल-आयशा जैसा लगे एक्सप्रेसिव डांस मूव्स

आपको बता दें कि ‘शरारत’ गाना क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान पर फिल्माया गया है. गाने में दोनों के एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव डांस मूव्स को काफी सराहा गया था. वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तानी लड़कियां भी ठीक उसी अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं, जिससे साफ है कि गाने का प्रभाव सरहदों के पार भी पहुंच चुका है.

शानदार कमाई कर चर्चे में है फिल्म

5 दिसंबर को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर लगातार ताबड़तोड़ कमाई करते हुए सुर्खियों में बनी हुई है. फिल्म अब अपनी रिलीज के पांचवें हफ्ते में भी मजबूती से बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. वहीं अगर वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है जो इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दर्शाता है.