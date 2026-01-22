ऑस्कर्स अवॉर्ड्स 2026 के नॉमिनेशंस का 22 जनवरी यानी आज ऐलान होने वाला है. ऑस्कर नॉमिनेशन को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. इंडिया की तरफ से नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' का नाम ऑस्कर में शामिल है. फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि होमबाउंड को ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह मिलती है या नहीं.

होमबाउंड के साथ, कई भारतीय फिल्मों ने बेस्ट पिक्चर रिमाइंडर लिस्ट में जगह बनाई है. इसमें कांतारा: चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, महावतार नरसिम्हा और टूरिस्ट फैमिली शामिल हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑस्कर नॉमिनेशन कब और कहां देख सकेंगे

ऑस्कर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट डेनिएल ब्रूक्स और थंडरबोल्ट्स और 'टॉप गन: मेवरिक' के स्टार लुईस पुलमैन करेंगे. लॉस एंजिल्स में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के सैमुअल गोल्डविन थिएटर से ऑस्कर नॉमिनेशन अनाउंस होंगे. 24 कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन अनाउंस होंगे.

ऑस्कर नॉमिनेशन दो सेक्शन में अनाउंस किए जाएंगे. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नॉमिनेशन रात करीब 7 बजे शुरू होंगे. ऑस्कर नॉमिनेशन को इंडिया में ऑस्कर के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल पर लाइव देख पाएंगे.

बता दें कि नीरज घायवान की होमबाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म को ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट किया गया था. फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था. अब देखना होगा कि ये फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह बना पाती है या नहीं. फिल्म को इंडिया में बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

इंडिया में कब और कितने बजे से देख सकेंगे ऑस्कर अवॉर्ड?

नॉमिनेशन सामने आने के बाद ऑस्कर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स 16 मार्च, 2026 को होगा. अवॉर्ड फंक्शन हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा. इस फंक्शन को कोनन ओ'ब्रायन होस्ट करेंगे. ये सेरेमनी ABC पर टेलीकास्ट होगी. इसके अलावा Hulu पर स्ट्रीम होगी.