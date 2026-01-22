हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडOscars Awards 2026 Live: ऑस्कर नॉमिनेशन आज, ईशान खट्टर की होमबाउंड पर इंडिया की निगाहें

Oscars Awards 2026 Live: ऑस्कर नॉमिनेशन आज, ईशान खट्टर की होमबाउंड पर इंडिया की निगाहें

Oscars Awards Nomination 2026 Live: मच अवेटेड ऑस्कर 2026 नॉमिनेशन 22 जनवरी यानी आज होने वाले हैं. इंडियन फैंस फिल्म होमबाउंड से बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं. 

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 22 Jan 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्कर्स अवॉर्ड्स 2026 के नॉमिनेशंस का 22 जनवरी यानी आज ऐलान होने वाला है. ऑस्कर नॉमिनेशन को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. इंडिया की तरफ से नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' का नाम ऑस्कर में शामिल है. फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि होमबाउंड को ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह मिलती है या नहीं. 

होमबाउंड के साथ, कई भारतीय फिल्मों ने बेस्ट पिक्चर रिमाइंडर लिस्ट में जगह बनाई है. इसमें कांतारा: चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, महावतार नरसिम्हा और टूरिस्ट फैमिली शामिल हैं.

ऐसे में आइए जानते हैं कि ऑस्कर नॉमिनेशन कब और कहां देख सकेंगे

ऑस्कर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट डेनिएल ब्रूक्स और थंडरबोल्ट्स और 'टॉप गन: मेवरिक' के स्टार लुईस पुलमैन करेंगे. लॉस एंजिल्स में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के सैमुअल गोल्डविन थिएटर से ऑस्कर नॉमिनेशन अनाउंस होंगे. 24 कैटेगरी में ऑस्कर नॉमिनेशन अनाउंस होंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC (@abc)

ऑस्कर नॉमिनेशन दो सेक्शन में अनाउंस किए जाएंगे. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से नॉमिनेशन रात करीब 7 बजे शुरू होंगे. ऑस्कर नॉमिनेशन को इंडिया में ऑस्कर के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल पर लाइव देख पाएंगे.

बता दें कि नीरज घायवान की होमबाउंड में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म को ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट किया गया था. फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया था. अब देखना होगा कि ये फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन में जगह बना पाती है या नहीं. फिल्म को इंडिया में बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी.

इंडिया में कब और कितने बजे से देख सकेंगे ऑस्कर अवॉर्ड?

नॉमिनेशन सामने आने के बाद ऑस्कर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स 16 मार्च, 2026 को होगा. अवॉर्ड फंक्शन हॉलीवुड, लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होगा. इस फंक्शन को कोनन ओ'ब्रायन होस्ट करेंगे. ये सेरेमनी ABC पर टेलीकास्ट होगी. इसके अलावा Hulu पर स्ट्रीम होगी.

और पढ़ें
Published at : 22 Jan 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Oscars Awards Oscar Nomination
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा? इस रिपोर्ट से जुड़ा है मामला
बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान भी करेगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार! क्यों हो रही ऐसी चर्चा?
बॉलीवुड
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल, हर सीन में मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
वीकेंड को घर बैठे बनाना चाहते हैं मजेदार, तो इन 10 धांसू फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
ट्रेंडिंग
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
लड़कियां हैं लड़ सकती हैं... बीच सड़क पर चोटी पकड़कर एक-दूसरे को पीट रही थीं पापा की परियां, वीडियो वायरल
हेल्थ
Paracetamol During Pregnancy: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासिटामोल खाने से बच्चे को हो जाती है दिमागी बीमारी, कितनी सच है ये बात?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget