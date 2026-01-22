'गुलाम में डब की गई थी आवाज', बताते हुए इमोशनल हुईं रानी मुखर्जी, करण जौहर ने यूं संभाला

एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल से काम कर रही हैं. उनकी ये जर्नी शानदार रही है. अब वो फिल्म मर्दानी 3 में नजर आने वाली हैं. हाल ही में रानी मुखर्जी ने करण जौहर संग एक चैट शो किया. इस दौरान रानी मुखर्जी इमोशनल हो गईं. उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बात की.

रानी ने कहा कि आमिर खान ने फिल्म गुलाम के शूट के वक्त उन्हें बताया था कि उनकी आवाज कैरेक्टर को सूट नहीं करती है और किसी और को इसे डब करना पड़ेगा. इस डिजिसन से रानी मुखर्जी काफी उदास हो गई थीं. उन्होंने बताया, 'मैं ये नहीं दिखा सकती थी कि मैं उदास हूं क्योंकि आपको टीम प्लेयर होना बनना होता है जब आप फिल्म का हिस्सा होते हैं. अगर आपको पर्सनल परेशानी भी है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.' इसके बाद रानी इमोशनल हो जाती हैं.

रानी मुखर्जी हुईं इमोशनल

वो आगे कहती हैं, 'मैं करण को थैंक्स कहना चाहती हूं. क्योंकि जब हम कुछ कुछ होता है के लिए शूट कर रहे थे तो मुझे याद है कि करण ने मुझसे पूछा था कि क्या मैंने अपनी पहली फिल्म में अपनी आवाज डब की थी और क्या मुझे परेशानी थी. मैंने कहा था नहीं, मैंने अपनी आवाज डब की थी. फिर करण ने कहा था कि मुझे आपकी आवाज पसंद है. और मुझे ये याद है. करण की वजह से मेरी आवाज फिल्म में रही.' रानी के इस जवाब के बाद करण अपनी सीट से उठकर रानी के पास आते हैं और उनके माथे पर किस करते हैं और कहते हैं कि आपकी आवाज आपकी लेगेसी का बड़ा हिस्सा है.

बता दें कि फिल्म गुलाम में रानी की आवाज मोना घोष ने डब की थी. फिल्म को विक्रम भट्ट ने बनाया था. ये फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी. हालांकि, कुछ कुछ होता है में करण जौहर ने रानी की आवाज को रखा था. कुछ कुछ होता है बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी.