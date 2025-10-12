हॉलीवुड इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली और बुरी खबर सामने आई है. 'द गॉडफादर ट्रिलॉजी' फेम एक्ट्रेस डाएन कीटन का निधन हो गया है. एक्ट्रेस ने 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. ये खबर सुनकर उनके फैंस का दिल टूट गया है. वहीं कई बॉलीवुड सेलेब्स भी एक्ट्रेस के निधन से दुखी हैं और उन्होंने डायन को श्रद्धांजलि भी दी है.

डाएन ने किस फिल्म के लिए जीता था ऑस्कर?

डाएन ने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था. एक्ट्रेस को साल 1977 की रोमांटिक फिल्म 'एनी हॉल' के लिए ऑस्कर अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका था. इस फिल्म से एक्ट्रेस का किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है. बता दें कि डाएन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर और उम्दा राइटर भी थीं.

इन बॉलीवुड स्टार्स ने दी एक्ट्रेस को श्रद्धांजलि

डाएन की मौत से सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं कई बॉलीवुड सितारे भी दुखी है. प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर ने डायन को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और जमकर तारीफ भी की. दोनों एक्ट्रेस की ये पोस्ट काफी वायरल भी हो रही है. जिसपर फैंस भी अलग-अलग रिएक्शन दे रहे हैं.





बिना शादी किए दो बच्चों की मां थी डाएन

डाएन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने कभी शादी नहीं की थी. उन्होंने दो बच्चों को गोद लिया था. जिनका नाम डेक्सटर और ड्यूक है. वो अपनी मां के साथ ही रहते थे. एक्ट्रेस की मौत से उनको भी गहरा सदमा लगा है. अपने बच्चों के बारे में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुलकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि, “मुझे हमेशा खुद में खोए रहना पसंद था, लेकिन बच्चों ने मेरी ज़िंदगी को नया मतलब दिया”.

