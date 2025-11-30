252 करोड़ ड्रग्स केस: पूछताछ के दौरान पहनावे को लेकर चर्चा में ओरी, जानें क्या बोले

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड252 करोड़ ड्रग्स केस: पूछताछ के दौरान पहनावे को लेकर चर्चा में ओरी, जानें क्या बोले

Orry News: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी यानी ओरहान अवत्रामणि इन दिनों सुर्खियों में हैं. उन्हें 252 करोड़ ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए तलब किया गया था. इस दौरान वो अपने पहनावे को लेकर चर्चा में आ गए.

By : आईएएनएस | Updated at : 30 Nov 2025 07:09 PM (IST)
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड सोशलाइट ओरी, जिनका असली नाम ओरहान अवत्रामणि है, इन दिनों सुर्खियों में हैं. 252 करोड़ ड्रग्स केस में एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनएसी) ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था, इस मौके पर उनका पहनावा चर्चा का विषय बना.

अब इस पर ओरी ने बताया कि उनके कपड़े फैशन या ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं थे, बल्कि यह उनकी ईमानदारी और स्पष्टता को दिखाने का एक तरीका था.

अपने पहनावे पर क्या बोले ओरी?

आईएएनएस संग बातचीत में ओरी ने कहा, ''मैंने अपने कपड़े का चुनाव बहुत सोच-समझकर किया था. मैंने मेरे गुरु द्वारा भेजा गया काला धागा भी पहन रखा था. पूछताछ के दौरान मेरा पहनावा मेरी ईमानदारी और सच्चाई को दर्शाता है.''

उन्होंने आईएएनएस के साथ यादें भी साझा कीं. ओरी ने कहा, "जब मैं 'बिग बॉस' में था, तब सलमान खान ने मुझे सलाह दी थी कि इतना फेम शायद दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए जब फेम कम हो जाए तो कभी भी अटेंशन पाने के लिए पागलपन मत करना. हमेशा गरिमापूर्ण बने रहो. मैंने इस बात की गांठ बांध ली और अब जब यह ड्रग्स से जुड़ी खबरें सामने आईं, तो फिर से थोड़ी प्रसिद्धि का अहसास हुआ. हालांकि, यह प्रसिद्धि गलत कारणों से आई थी, लेकिन मैंने इसका भी अनुभव लिया."

26 नवंबर को ओरी ने एंटी-नारकोटिक्स सेल के घाटकोपर कार्यालय में अपना बयान दर्ज करवाया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Orhan Awatramani (@orry)

क्या है 252 करोड़ ड्रग्स केस

252 करोड़ रुपए की ड्रग्स का मामला पिछले साल मार्च से शुरू हुआ. महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी थी. इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत विदेशी बाजार में करीब 252 करोड़ रुपए थी.

जांच में पता चला कि फैक्ट्री मालिक मुख्य आरोपी सुहैल शेख और ताहिर डोला हैं. दोनों भारत और विदेशों में रेव पार्टियां आयोजित करते थे. इन पार्टियों में यही मेफेड्रोन और दूसरे नशीले पदार्थ सप्लाई किए जाते थे. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को ढूंढने में जुटी है.

Published at : 30 Nov 2025 07:09 PM (IST)
