ऑरी संग रेखा की मस्ती, क्लासिक लुक में दिखीं दिग्गज एक्ट्रेस

ओरहान अवात्रमानी यानी ऑरी सोशल मीडिया पर हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. वह अक्सर बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं, जिनमें करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और सलमान खान जैसे नाम शामिल हैं. इसके अलावा वह नई पीढ़ी की एक्ट्रेसेस सारा अली खान, जाह्नवी कपूर, भूमि पेडनेकर और सुहाना खान के भी अच्छे दोस्त हैं.

ऑरी ने रेखा के साथ हल्के-फुल्के मोमेंट किया शेयर

हाल ही में ऑरी ने दिग्गज एक्ट्रेस रेखा के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर फैंस बेहद एक्साइटेड हो गए. यह खास पल बोनी कपूर की पार्टी का है. वीडियो में ऑरी पहले कैमरा खुद पर रखते हैं और फिर रेखा की ओर घुमाते हैं. रेखा मजेदार अंदाज़ में उनके आउटफिट पर बने दिल के आकार वाले कटआउट की ओर इशारा करती हैं.

इस हल्के-फुल्के मोमेंट ने सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत लिया. वीडियो में फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा भी दिखाई दिए, जिससे शाम का ग्लैमर और बढ़ गया.

रेखा का क्लासिक लुक

रेखा हमेशा की तरह अपने क्लासिक लुक में नजर आईं. उन्होंने ओवरसाइज्ड सफेद शर्ट को फुल-स्लीव ब्लैक ड्रेस के साथ पेयर किया. इसके साथ गोल्डन ज्वेलरी, बालों में ब्लैक-व्हाइट स्कार्फ, बड़े ब्लैक सनग्लासेस और रेड लिपस्टिक ने उनके अंदाज़ को और भी आइकॉनिक बना दिय. एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वह बॉलीवुड की एटरनल स्टाइल क्वीन क्यों कहलाती हैं.

ऑरी काफी मजेदार लुक मे आए नज़र

वहीं ऑरी का लुक भी काफी मजेदार था. उन्होंने सफेद टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर दिल के आकार का कटआउट था. इसके ऊपर उन्होंने व्हाइट फरी जैकेट और ब्लू डेनिम पहनी थी.

फैंस ने इस वीडियो पर खूब प्यार लुटाया. किसी ने लिखा, "ऑरी, तुम्हारे बिना बॉलीवुड अधूरा है!" तो किसी ने मजाकिया अंदाज़ में उन्हें हिलेरियस कहा.