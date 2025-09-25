इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!
Emraan Hashmi Top 5 Openers: इमरान हाशमी की फिल्में पिछले कुछ सालों से भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाईं लेकिन उनके किरदारों और फिल्मों को याद किया जाता है.
इमरान हाशमी ने बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सफर तय कर लिया है. 25 सितंबर को पवन कल्याण संग उनकी फिल्म दे कॉल मी ओजी रिलीज हुई है. ओपनिंग डे से ही फिल्म का बंपर कलेक्शन शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं इमरान हाशमी के करियर की उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने ओपनिंग डे पर ताबड़तोड़ पैसे छापे थे.
इन फिल्मों ने ओपनिंग डे में किया कमाल का बिजनेस
वैसे तो 2003 से इमरान हाशमी लगातार अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं. उनकी फिल्मों का रिजल्ट भले ही बॉक्स ऑफिस पर जैसा भी रहा लेकिन आज भी अभिनेता की फिल्मों को ऑडिएंस याद करते हैं. इमरान हाशमी के करियर में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग डे के कलेक्शन से सभी को चौंकाया. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल हैं.
1. दे कॉल हिम ओजी
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी में हिंदी फिल्मों में अपने एक्टिंग और पर्सनैलिटी का जलवा बिखेरने के बाद अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है. आज पवन कल्याण संग उनकी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और ओपनिंग डे से ही इसने ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है.
सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले ही दिन अब तक 35 करोड़ के ऊपर कमाई कर ली है. ये फिल्म इमरान हाशमी के 22 साल के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है.
2. बादशाहो
इमरान हाशमी की ये फिल्म 2017 में सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्टर के साथ अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.6 करोड़ की कुल कमाई की थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का परफॉमेंस एवरेज रहा.
3. राज 3
ये फिल्म इमरान हाशमी के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. भट्ट कैंप की इस मूवी में इमरान हाशमी और बिपाशा बसु की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के अनुसार 'राज 3' ने अपने ओपनिंग डे पर 10.47 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई.
4. द डर्टी पिक्चर
2011 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजाया था और हिट साबित हुई. फिल्म की कहानी, किरदारों और गानों को दर्शकों ने भर-भर के प्यार दिया था. इस फिल्म ने भी इमरान हाशमी के करियर में अपना अहम योगदान दिया. वहीं इसके ओपनिंग डे कलेक्शन पर गौर करें तो इसने 9.54 करोड़ की कमाई की थी.
5. जन्नत 2
इमरान हाशमी की इस फिल्म से 2012 में ईशा गुप्ता ने डेब्यू किया था. फिल्म के गाने इतने शानदार रहे कि आज भी ऑडियंस इन गानों को गुनगुनाती है. इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म किया. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार ओपनिंग डे पर इसने 8.52 करोड़ रुपए कमाए थे.
