हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडइमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

Emraan Hashmi Top 5 Openers: इमरान हाशमी की फिल्में पिछले कुछ सालों से भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं कर पाईं लेकिन उनके किरदारों और फिल्मों को याद किया जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी ने बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का सफर तय कर लिया है. 25 सितंबर को पवन कल्याण संग उनकी फिल्म दे कॉल मी ओजी रिलीज हुई है. ओपनिंग डे से ही फिल्म का बंपर कलेक्शन शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं इमरान हाशमी के करियर की उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने ओपनिंग डे पर ताबड़तोड़ पैसे छापे थे.

इन फिल्मों ने ओपनिंग डे में किया कमाल का बिजनेस
वैसे तो 2003 से इमरान हाशमी लगातार अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं. उनकी फिल्मों का रिजल्ट भले ही बॉक्स ऑफिस पर जैसा भी रहा लेकिन आज भी अभिनेता की फिल्मों को ऑडिएंस याद करते हैं. इमरान हाशमी के करियर में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने अपने ओपनिंग डे के कलेक्शन से सभी को चौंकाया. आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन सी फिल्में शामिल हैं.

1. दे कॉल हिम ओजी
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी में हिंदी फिल्मों में अपने एक्टिंग और पर्सनैलिटी का जलवा बिखेरने के बाद अब तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया है. आज पवन कल्याण संग उनकी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और ओपनिंग डे से ही इसने ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है.

सैक्निल्क की रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने पहले ही दिन अब तक 35 करोड़ के ऊपर कमाई कर ली है. ये फिल्म इमरान हाशमी के 22 साल के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है.
इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

2. बादशाहो 
इमरान हाशमी की ये फिल्म 2017 में सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्टर के साथ अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 12.6 करोड़ की कुल कमाई की थी. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का परफॉमेंस एवरेज रहा.
इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

3. राज 3
ये फिल्म इमरान हाशमी के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. भट्ट कैंप की इस मूवी में इमरान हाशमी और बिपाशा बसु की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था. बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के अनुसार 'राज 3' ने अपने ओपनिंग डे पर 10.47 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई.
इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

4. द डर्टी पिक्चर 
2011 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना डंका बजाया था और हिट साबित हुई. फिल्म की कहानी, किरदारों और गानों को दर्शकों ने भर-भर के प्यार दिया था. इस फिल्म ने भी इमरान हाशमी के करियर में अपना अहम योगदान दिया. वहीं इसके ओपनिंग डे कलेक्शन पर गौर करें तो इसने 9.54 करोड़ की कमाई की थी.
इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

5. जन्नत 2
इमरान हाशमी की इस फिल्म से 2012 में ईशा गुप्ता ने डेब्यू किया था. फिल्म के गाने इतने शानदार रहे कि आज भी ऑडियंस इन गानों को गुनगुनाती है. इमरान हाशमी और ईशा गुप्ता स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्म किया. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार ओपनिंग डे पर इसने 8.52 करोड़ रुपए कमाए थे.
इमरान हाशमी को साउथ वालों ने बना दिया सुपरस्टार, OG ने तोड़ा 22 सालों का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड!

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 08:33 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi The Dirty Picture Box Office They Call Him OG
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Advertisement

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
ट्रेंडिंग
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget