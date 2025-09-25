इमरान हाशमी को पिछली बॉलीवुड फ्लॉप 'ग्राउंड जीरो' के बाद अब साउथ फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' का सहारा मिल गया है. उनकी इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही बवाल काट दिया है. फिल्म में पवन कल्याण जैसे एक्टर्स के सामने विलेन बनकर आए इमरान वाहवाही लूट रहे हैं.

25 सितंबर को रिलीज हुई इस तेलुगु फिल्म के सामने अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' है. इसके बावजूद इसकी कमाई पहले ही दिन छप्परफाड़ हो चुकी है. तो चलिए यहां जानते हैं फिल्म का कलेक्शन.

'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8:05 बजे तक सैक्निल्क के मुताबिक 31.89 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं. इनमें बदलाव हो सकता है.

कमाल की बात ये है कि एक तरफ अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर आज 7वें दिन 5 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं पार कर पा रही, तो वहीं इमरान ने खिलाड़ी कुमार की फिल्म को भी मात देते हुए पहले ही दिन 30 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है.

'ओजी' इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म

इमरान हाशमी की पिछले कई सालों से हिट फिल्में नहीं आ रही थीं. उनकी 2017 में आई 'बादशाहो' के बाद उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई. अब उन्होंने पहली बार साउथ फिल्म में काम किया है और इस फिल्म ने उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनने का रिकॉर्ड बना दिया है.

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 2017 में आई 'बादशाहो' इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर थी, जिसने पहले दिन 12.60 करोड़ रुपये कमाए थे. अब इस फिल्म का रिकॉर्ड टूट चुका है.

बता दें कि 'ओजी' इमरान हाशमी के करियर की तीसरी फिल्म भी बन चुकी है जिसने 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया है. इसके पहले 'बादशाहो' और 'राज 3' के नाम ये रिकॉर्ड था.

कैसी है 'दे कॉल हिम ओजी'

एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में फिल्म को 3.5 स्टार देते हुए बढ़िया फिल्म बताया है. फिल्म में पवन कल्याण की एक्टिंग की तारीफों के साथ-साथ कम स्क्रीनटाइम होने के बावजूद इमरान हाशमी के बारे में लिखा गया है कि उन्होंने गैंगस्टर के किरदार में जान डाल दी है.

View this post on Instagram A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

'ओजी' के बारे में

फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन सुजीत ने किया है. इमरान हाशमी, पवन कल्याण के अलावा प्रकाश राज भी मूवी में अहम भूमिका निभाते दिखे हैं. श्रेया रेड्डी और प्रियंका मोहन भी फिल्म का हिस्सा हैं.