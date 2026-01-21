हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च से गुस्से में गए नाना पाटेकर, डायरेक्टर को बोले- 1 घंटे इंतजार करवाया, मैं जा रहा हूं

ओ रोमियो का ट्रेलर लॉन्च चर्चा में बना हुआ है. ट्रेलर लॉन्च से एक्टर नाना पाटेकर बीच में ही छोड़कर चले गए थे. नाना पाटेकर को 1 घंटे तक इंतजार करवाया गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 21 Jan 2026 08:11 PM (IST)
फिल्म ओ रोमियो खबरों में बनी है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाला जैसे स्टार्स हैं. ट्रेलर लॉन्च में सारे एक्टर्स नजर आए. हालांकि, एक्टर नाना पाटेकर ट्रेलर लॉन्च के बीच से ही उठकर चले गए. फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने खुद इसके बारे में बताया

ट्रेलर लॉन्च से गुस्से में गए नाना पाटेकर

ट्रेलर लॉन्च में विशाल भारद्वाज ने बताया कि नाना पाटेकर ट्रेलर लॉन्च छोड़कर चले गए. उन्होंने कहा, 'नाना यहां से चले गए हैं. फिर भी उनके लिए बोलना चाहिए कि उनके अंदर वो स्कूल में बदमाश बच्चा होता है, जो सबको बुली करता है, जो सबसे ज्यादा एंटरटेन करता है और जिसके साथ सब रहना चाहते हैं. तो नाना के अंदर वो है. मेरी और नाना पाटेकर की दोस्ती 27 साल की है. पहली बार साथ में काम किया. अगर वो होते तो बहुत अच्छा होता. लेकिन वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में उठे, एक घंटा मुझे इंतजार करवाया मैं जा रहा हूं. हमें कुछ बुरा नहीं लगा क्योंकि हम जानते हैं ये ही है जो उन्हें नाना पाटेकर बनाता है.'

 
 
 
 
 
कब आएगी ओ रोमियो?

ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी. इस फिल्म में शाहिद कपूर हुसैन उस्तरा के रोल में हैं. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी को फिल्म में रोमांस करते हुए देखा जाएगा. ट्रेलर में भी दोनों को इंटेंस रोमांस देखने को मिला है. विशाल भारद्वाज ने ही फिल्म को डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में नाना पाटेकर का भी जबरदस्त रोल है. फिल्म में दिशा पाटनी डांस नंबर करती दिखेंगी. इसके अलावा फिल्म में विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल जैसे स्टार्स भी हैं. ट्रेलर को भी फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. शाहिद कपूर का एक्शन अवतार जबरदस्त चर्चा में है.

 

Published at : 21 Jan 2026 08:11 PM (IST)
