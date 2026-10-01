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नुसरत भरूचा का बाली में हुआ एक्सीडेंट, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज

नुसरत भरूचा बाली वर्क ट्रिप पर गई थीं. रिपोर्ट्स हैं कि वहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया है. नुसरत भरूचा बाली में हॉस्पिटल में एडमिट है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 01 Oct 2026 07:47 PM (IST)
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एक्ट्रेस नुसरत भरूचा प्रोफेशनल काम के लिए बाली गई थीं. रिपोर्ट्स हैं कि वहां उनका एक्सीडें हो गया. नुसरत को को चोटें आई हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है.

NDTV ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'नुसरत भरूचा का बाली में एक्सीडेंट हो गया है. वो बाली वर्क कमिटमेंट के लिए गई थीं और अब एक्सीडेंट की वजह से वो बाली में ही हैं. बाली में उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.' फैंस नुसरत के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. बता दें कि नुसरत या उनकी टीम की तरफ से अभी तक एक्सीडेंट को लेकर कोई अपेडट सामने नहीं आया है. 

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नुसरत की वेकेशन की फोटोज

एक हफ्ते पहले एक्ट्रेस ने कुछ वेकेशन की फोटोज भी शेयर की थी. फोटोज के कैप्शन में उन्होंने लिखा- छुट्टी का मन है! अब कहां जाऊं? फोटोज में नुसरत हॉल्टर नेक ड्रेस में दिखीं. उन्होंने शॉर्ट ड्रेस में कई पोज दिए. इसी के साथ उन्होंने अपने खाने-पीने की चीजें भी दिखाईं. नुसरत वेकेशन पर एंजॉय करती दिखीं. नुसरत ने होटल की बालकनी से भी कई फोटोज शेयर की थी. फोटोज में वो ब्रालेट फ्लॉन्ट करती दिखीं.

 
 
 
 
 
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नुसरत के वर्क फ्रंट की बात करें तो रिपोर्ट्स हैं कि वो टाइगर श्रॉफ की फिल्म में नजर आएंगी. टाइगर और नुसरत पहली बार पर्दे पर एक साथ दिखेंगे. पिंकविला ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'फिल्म की टीम को ऐसी एक्ट्रेस की तलाश थी जो कहानी में मजबूती और इमोशनल गहराई दोनों ला सके. नुसरत हमेशा से ही सबसे स्ट्रॉन्ग च्वॉइस में से एक रही हैं. इस बार फैंस उन्हें एक नए और एक्साइटेड अवतार में देख पाएंगे.'

फिल्म में पश्मीना रोशन, अभिषेक बनर्जी, एल्विश यादव जैसे स्टार्स दिखेंगे. पिछली बार नुसरत को सोहम शाह की फिल्म 'उफ ये सियापा' में देखा गया था. फिल्म 2025 में आई थी. फिल्म को जी अशोक ने डायरेक्ट किया था. फिल्म का रन टाइम 1 घंटा 56 मिनट है.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 01 Oct 2026 07:22 PM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharuccha
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