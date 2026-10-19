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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाजोल के दुर्गा पूजा उत्सव की तस्वीरें, बेटी न्यासा ने बढ़ाई रौनक, ओरी भी हुए शामिल

काजोल के दुर्गा पूजा उत्सव की तस्वीरें, बेटी न्यासा ने बढ़ाई रौनक, ओरी भी हुए शामिल

नवमी के मौके पर एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ माता की भक्ति में लीन नजर आईं. इस दौरान उत्सव में उनकी बहन तनीषा मुखर्जी और ओरी भी शामिल हुए.

Written By : संदीप मेहरा  | Updated at : 19 Oct 2026 02:14 PM (IST)
नवमी के मौके पर एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ माता की भक्ति में लीन नजर आईं. इस दौरान उत्सव में उनकी बहन तनीषा मुखर्जी और ओरी भी शामिल हुए.

हर साल नवरात्रि के दौरान जो बॉलीवुड एक्ट्रेस सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं वो हैं काजोल. काजोल और उनका मुखर्जी परिवार हर साल मुंबई में भव्यता के साथ माता का स्वागत करते हुए देवी की आराधना करता है. इस बार भी उत्तर मुंबई सर्बो जनिन दुर्गा पूजा उत्सव 2026 में काजोल पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. नवमी के मौके पर भी वो दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं. वहीं उनके साथ उनकी बेटी न्यासा देवगन और ओरी भी दिखाई दिए.

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काजोल हर साल नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. उनके और उनके परिवार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव में बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी शिरकत करते हैं.
काजोल हर साल नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाती हैं. उनके और उनके परिवार द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस उत्सव में बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी शिरकत करते हैं.
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काजोल लगातार मां की आराधना के दौरान पंडाल में मौजूद रहती हैं. नवरात्रि 2026 के अंतिम दिन यानी नवमी पर भी वो अपने घर, परिवार और करीबी लोगों के साथ दिखाई दीं.
काजोल लगातार मां की आराधना के दौरान पंडाल में मौजूद रहती हैं. नवरात्रि 2026 के अंतिम दिन यानी नवमी पर भी वो अपने घर, परिवार और करीबी लोगों के साथ दिखाई दीं.
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काजोल के साथ उनकी बेटी न्यासा देवगन भी दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुईं. काजोल ने जहां पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी तो वहीं उनकी बेटी न्यासा भी पीले रंग के सलवार सूट में नजर आईं.
काजोल के साथ उनकी बेटी न्यासा देवगन भी दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुईं. काजोल ने जहां पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी तो वहीं उनकी बेटी न्यासा भी पीले रंग के सलवार सूट में नजर आईं.
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दूसरी ओर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंटरनेट पर्सनैलिटी और खतरों के खिलाड़ी 15 के कंटेस्टेंट रहे ओरी भी दुर्गा पंडाल में नजर आए. उन्होंने भी पीले रंग का करता पहन रखा था.
दूसरी ओर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंटरनेट पर्सनैलिटी और खतरों के खिलाड़ी 15 के कंटेस्टेंट रहे ओरी भी दुर्गा पंडाल में नजर आए. उन्होंने भी पीले रंग का करता पहन रखा था.
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बता दें कि ओरी की कई स्टार्स किड्स से भी दोस्ती है, जिनमें न्यासा देवगन भी शामिल हैं. ओरी ने न्यासा के साथ पोज देने के अलावा काजोल के साथ भी तस्वीरें क्लिक कराईं.
बता दें कि ओरी की कई स्टार्स किड्स से भी दोस्ती है, जिनमें न्यासा देवगन भी शामिल हैं. ओरी ने न्यासा के साथ पोज देने के अलावा काजोल के साथ भी तस्वीरें क्लिक कराईं.
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इस मौके पर काजोल की छोटी बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भी दिखाई दीं. तनीषा ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनके बालों में गजरा लगा हुआ था.
इस मौके पर काजोल की छोटी बहन और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी भी दिखाई दीं. तनीषा ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी और उनके बालों में गजरा लगा हुआ था.
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सोशल मीडिया पर भी दुर्गा पूजा उत्सव की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कोई काजोल तो कोई न्यासा के लुक की तारीफ कर रहा है.
सोशल मीडिया पर भी दुर्गा पूजा उत्सव की ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कोई काजोल तो कोई न्यासा के लुक की तारीफ कर रहा है.
Published at : 19 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Kajol

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