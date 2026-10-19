काजोल के साथ उनकी बेटी न्यासा देवगन भी दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल हुईं. काजोल ने जहां पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी तो वहीं उनकी बेटी न्यासा भी पीले रंग के सलवार सूट में नजर आईं.