एक्सप्लोरर
काजोल के दुर्गा पूजा उत्सव की तस्वीरें, बेटी न्यासा ने बढ़ाई रौनक, ओरी भी हुए शामिल
नवमी के मौके पर एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन के साथ माता की भक्ति में लीन नजर आईं. इस दौरान उत्सव में उनकी बहन तनीषा मुखर्जी और ओरी भी शामिल हुए.
हर साल नवरात्रि के दौरान जो बॉलीवुड एक्ट्रेस सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं वो हैं काजोल. काजोल और उनका मुखर्जी परिवार हर साल मुंबई में भव्यता के साथ माता का स्वागत करते हुए देवी की आराधना करता है. इस बार भी उत्तर मुंबई सर्बो जनिन दुर्गा पूजा उत्सव 2026 में काजोल पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रही हैं. नवमी के मौके पर भी वो दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आईं. वहीं उनके साथ उनकी बेटी न्यासा देवगन और ओरी भी दिखाई दिए.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 19 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :Kajol
बॉलीवुड
7 Photos
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल साड़ी पहनने का है प्लान? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के सातवें दिन के लिए बेस्ट हैं ये ग्रे आउटफिट्स, कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
इन 10 हैलोवीन फिल्मों में छिपे हैं मजेदार ट्विस्ट, डर के साथ थ्रिल से मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
लाइव: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में 3 आरोपी अरेस्ट, नेपाल भागने की थी तैयारी, CM देवेंद्र बोले- राजस्थान पुलिस ने की मदद
मनोरंजन
टाइगर श्रॉफ पर हमले के पहले और गोलियां चलने के दौरान का वीडियो आया सामने
मनोरंजन
पति कुकू कोहली की मौत के दो महीने बाद काम पर लौटीं अरुणा इरानी, शेयर किया इमोशनल वीडियो
मनोरंजन
हमलावर कौन, किसने दी सुपारी? टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस का पूरा अपडेट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल साड़ी पहनने का है प्लान? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें टिप्स
एबीपी लाइव
Opinion