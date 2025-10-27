नवंबर में हर हफ्ते आएगी एक बड़ी फिल्म, अजय देवगन के स्टारडम को मिलेगी तगड़ी टक्कर
नवंबर का महीना सिनेमा लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है. अगले महीने के हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कई धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली है. इस लिस्ट में अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम भी शुमार है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन फिल्मों के रिलीज से अजय देवगन के स्टारडम पर क्या असर पड़ता है.
नवंबर में अजय देवगन के सक्सेस के रास्ते आएगी ये फिल्में
बॉलीवुड के सिंघम कहलाए जाने वाले एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. एक बार फिर वो अपने उम्र से छोटी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के साथ इश्क फरमाते नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म में इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच तगड़ा बज देखने को मिल रहा है.
सभी लंबे समय से अजय देवगन की इस रॉम-कॉम के इंतजार में बैठे हैं. बता दें, ये फिल्म 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. लेकिन इस फिल्म को बॉलीवुड के धुरंधरों का सामना करना पड़ेगा.
1. हक
सबसे पहले अजय देवगन को इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म का सामना करना पड़ेगा. ये फिल्म सिनेमाघरों में 7 नवंबर को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के पोस्टर और टीजर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
इमरान हाशमी और यामी गौतम के स्टारडम का फायदा इस फिल्म को मिलने वाला है. 'हक' को लेकर ऑडियंस के बीच चर्चा तेज है और इसमें यामी गौतम का किरदार काफी पावरफुल होने वाला है. इस फिल्म की कहानी ‘मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम’ के केस पर आधारित है.
2. तेरे इश्क में
इस फिल्म में धनुष और कृति सेनन की फ्रेश केमिस्ट्री देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित है. इस फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला है. टीजर में धनुष और कृति सेनन के इंटेंस और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस देख ऑडियंस का एक्साइमेंट बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है. इ
स फिल्म में आपको प्यार का दर्द और टूटे हुए रिश्ते की कहानी देखने को मिलेगी. इस इंटेंस लव स्टोरी को देखने के लिए फैंस की दीवानगी अभी से देखी जा सकती है. फिल्म का पहला गाना भी रिलीज हो चुका है जिसे दर्शकों ने काफी प्यार दिया है.
बता दें, कृति सेनन और धनुष की दर्द भरी लव स्टोरी 'तेरे इश्क में' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. अजय देवगन का स्टारडम इस फिल्म के सामने टिक पाएगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा.
3. 120 बहादुर
फरहान अख्तर की फिल्म ने भी अपने थिएट्रिकल रिलीज की पूरी तैयारी कर ली है. इस फिल्म की कहानी 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है. इस युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 114 अहीर सैनिकों ने अपने साहस से शौर्यगाथा लिखी थी.
इस फिल्म के जरिए फरहान अख्तर भी अपना दमदार कमबैक करने वाले हैं. इस फिल्म के जरिए मेकर्स ने सेना के अदम्य साहस और भारत के इतिहास को दर्शकों के सामने पेश करने की कोशिश की है.
लेकिन रिलीज के पहले ही '120 बहादुर' विवादों में घिर गई है. हरियाणा में अहीर समाज ने फिल्म के विरोध में पैदल मार्च निकाली. आज तक के रिपोर्ट की मानें तो अहीर समाज का ये आरोप है कि फिल्म का टाइटल अहीर समाज के बहादुर सैनिकों का अपमान करता है और इसे '120 वीर अहीर' से बदल देना चाहिए. आंदोलनकारियों ने हरियाणा में इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की भी मांग की है.
