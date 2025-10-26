नेटफ्लिक्स है आपके पास तो पूरा नवंबर होगा खास, हर दिन आ रहा है कुछ नया, देखें पूरी लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स है आपके पास तो पूरा नवंबर होगा खास, हर दिन आ रहा है कुछ नया, देखें पूरी लिस्ट

Netflix New November Releases: नवंबर का महीना सिनेमा लवर्स के लिए एंटरटेनिंग होगा. अगले महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी कई शोज और फिल्में. नोट कर लें सभी के नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 05:57 PM (IST)
अक्टूबर के महीने में थिएटर्स से लेकर ओटीटी पर कई फिल्मों और सीरीज ने अपनी धमाकेदार एंट्री की. इन सभी शोज को दर्शकों ने काफी पसंद किया लेकिन अब अगला महीना भी काफी दिलचस्प होने वाला है. हल्की-हल्की ठंड में आप अपने घर में आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स के इन नए शोज और फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं. पूरे महीने आपके एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होगी. 

1 नवंबर को रिलीज होंगे चालीस से ज्यादा नए फिल्में-शोज
नवंबर महीने का शुरुआत काफी धमाकेदार होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि महीने के पहले ही दिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 40 से ज्यादा शोज आपको एंटरटेन करने के लिए आ रहे हैं. इस लिस्ट में कई बेहतरीन फिल्मों और टीवी शोज का नाम शुमार है. 'अ वेरी विंटेज क्रिसमस', 'एस वेंचुरा: पेट डिटेक्टिव', 'एस वेंचुरा: वेन नेचर कॉल्स', 'बेबी ड्राइवर', 'बैक टू द फ्यूचर', 'बैक टू द फ्यूचर पार्ट 2 और 3', 'ब्रॉडचर्च सीजन 1,2 और 3', 'चार्लीज एंजेल्स', 'क्रेजी रिच एशियंस,' 'डियर सांता', 'डॉक्टर स्लीप', 'डोंट वरी डार्लिंग', 'डॉक्टर डॉलिटिल 2', 'एल्विस'. 

इसके अलावा 'फ्रांसिस हा', 'गेम नाइट', 'हैप्पी क्रिसमस', 'द हैंगओवर'.'द हैंगओवर 2 और 3,' 'आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर', 'इन द हाइट्स', 'इजेंट इट रोमांटिक', 'जुडास एंड द ब्लैक मसीह', 'जस्ट मर्सी', 'द लेगो मूवी 2: द सेकंड पार्ट', 'लाइफ ऑफ द पार्टी,' 'मेरी लिडेल क्रिसमस', 'द नन 2', 'ओशन 8', 'पैडिंगटन 2', 'द पेटरियट', 'रेडी प्लेयर वन', 'टेनेट', 'दिस इस द एंड', 'टाइलर पेरिस अ मेडिआ क्रिसमस', 'द वे ब्लैक' जैसे फिल्म्स और शोज भी रिलीज होंगे.
अगले महीने के दूसरे और तीसरे दिन भी स्ट्रीम होगी नई कहानियां 
नवंबर के पहले दिन की शुरुआत 40 से ज्यादा फिल्में और टीवी शोज के रिलीज के साथ होने वाली है. तो वहीं 2 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर विल स्मिथ की फिल्म 'किंग रिचर्ड' और साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा 'द आउटफिट' रिलीज होने वाली है. अगले दिन यानी 3 नवंबर को 'डॉ. स्यूस द स्नीचेज' और 'इन द वेव्स एंड वॉर' रिलीज होगी. 

 4 से लेकर 25 नवंबर तक होगा इन फिल्मों और सीरीज का आगमन

  • नवंबर 4 -लियान मॉर्गन: अन स्पीकेबल थिंग्स, मिंक्स: सीजन 1–2, स्क्विड गेम : द चैलेंज: सीजन 2
  • नवंबर 5 – इलेक्शन, हवेलियज, जस्ट एलिस
  • नवंबर 6 – द बैड गाइस: ब्रेकिंग इन, ब्राइड वॉर्स, डेथ बाय लाइटनिंग, द वेनिस स्टेपल्स शो: सीजन 2
  • नवंबर 7 – अ हॉलिडे इंगेजमेंट, एस यू स्टुड बाय, बारामूला, क्रिसमस इन द हार्टलैंड, फ्रैंकनस्टाइन, लेबीरिंथ, मैंगो, माय डैड्स क्रिसमस डेट
  • नवंबर 8 – काउंटडाऊन: जेक वर्सेज टैंक , द इमोजी मूवी
  • नवंबर 10 – मरींस, सीसेम स्ट्रीट: वॉल्यूम 1नवंबर 10 – मरींस, सीसेम स्ट्रीट: वॉल्यूम 1
  • नवंबर 11 – घोस्टिंग: द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, नो स्लीप टिल क्रिसमस, सेम टाइम, नेक्स्ट क्रिसमस
  • नवंबर 12 – अ मेरी लिटल एक्स–मस, बीइंग एडी, डायनामाइट किस, एलो द होस्टेज: लाइव ऑन टीवी, मिसेज प्लेमेन, सेलिंग द ओसी: सीजन 4
  • नवंबर 13– द बिस्ट इन मी, दिल्ली क्राइम: सीजन 3, हैंड आई नोट सीन द सन: पार्ट 1, कोटि: सीजन 1, लास्ट समुराई स्टैंडिंग, मॉलिन रूज, द सैंडलॉट, टी याई: बोर्न तो बी बैड, यूनिकॉर्न अकादेमी: चैप्टर 4
  • नवंबर 14 – द क्रिस्टल कुक्कू, इन योर ड्रीम्स, जेक पॉल वर्सेज टैंक डेविस, लेफ्टर: द स्टोरी ऑफ द ऑर्डिनरियस
  • नवंबर 15 – अ रॉयल डेट फॉर क्रिसमस, अ स्प्रिंकल ऑफ क्रिसमस, अ वाइन यार्ड क्रिसमस, बिकमिंग सेंटा, क्रिसमस कैसानोवा, एवरीबॉडीज फाइन, जस्ट लाइक अ क्रिसमस मूवी, मीट मी एट द क्रिसमस ट्रेन परेड, रॉयली योर्स: दिस क्रिसमस
  • नवंबर 17 – ब्लू बीटल, गैबीज डॉलहाउस: सीजन 12, सेलेना वाई लॉस दिनोस, जोडियाक 
  • नवंबर 18 – गैरी डी: फनी यू शुड से दैट 
  • नवंबर 19 – द कार्मेन फैमिली डेथ्स, शैंपेन प्रॉब्लम्स, इन्वेयस: सीजन 3, द सन ऑफ अ थाउजेंड मेन
  • नवंबर 20 – अ मैन ऑन द इनसाइड: सीजन 2, द फॉलीज, द ग्रेट ब्रिटिश बेकिंग शो: हॉलिडे: सीजन 8 , जुरासिक वर्ल्ड: क्याओस थ्योरी: सीजन 4
  • नवंबर 21 – मैरी क्रिसमस, मिसलटो मिक्सअप, वन शॉट विद एड शीरन, ट्रेन डेथ्स
  • नवंबर 24 – मिसिंग: डेड और अलाइव? सीजन 2, सेंटा बूटकैंप
  • नवंबर 25 – इस ईट अ केक? हॉलिडे:  सीजन 2
बता दें, नवंबर महीने के आखिरी दिनों में भी चार फिल्में और सीरीज का जमावड़ा लगने वाला है. अगले महीने जो भी नए कहानियां रिलीज होनी वाली है सभी आपके दिल को छू जाएंगे. 26 नवंबर को 'जिंगल बेल हिस्ट' और 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5: वॉल्यूम 1' आपको एंटरटेन करने के लिए रिलीज होने वाले हैं. तो वहीं दूसरी ओर 27 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर  'एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम' की एंट्री होगी. 28 नवंबर को 'लेफ्ट हैंडेड गर्ल' के साथ सभी नए रिलीजस का समापन होगा.

Published at : 26 Oct 2025 05:56 PM (IST)
