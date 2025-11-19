हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बिना शिकायत के सबने 16-18 घंटे रोज काम किया,' 8 घंटे की शिफ्ट वाली बहस के बीच बोले 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर

'बिना शिकायत के सबने 16-18 घंटे रोज काम किया,' 8 घंटे की शिफ्ट वाली बहस के बीच बोले 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर

'धुरंधर' फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म के डायरेक्टर ने एक्टर्स और क्रू मेंबर्स की मेहनत पर बात की. उन्होंने कहा कि सभी ने जी जान से काम किया और कभी शिकायत नहीं की.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 19 Nov 2025 02:58 PM (IST)
बॉलीवुड में इन दिनों 8 घंटे की शिफ्ट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. मां बनने के बाद दीपिका पादुकोण की तरफ से उठाए गए  इस डिमांड पर आए-दिन लोग अपनी राय दे रहे हैं. कुछ का कहना है कि एक्टर्स की अपनी चॉइस है कि वे कितना काम करना चाहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ग्लैमर इंडस्ट्री में सिर्फ शिफ्ट में बंधकर काम नहीं किया जा सकता.

इसी बीच फिल्म ‘धुरंधर’ के डायरेक्टर आदित्य धर ने बताया कि उनकी टीम ने बिना किसी शिकायत के डेढ़ साल तक रोज 16–18 घंटे लगातार काम किया. हालांकि उन्होंने शिफ्ट विवाद पर कुछ नहीं कहा, लेकिन टीम की तारीफ करते हुए यह बात जरूर कही.

18 नवंबर को मुंबई में फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर लॉन्च हुआ. इस मौके पर रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल रऔर आर. माधवन समेत पूरी कास्ट और टीम मौजूद रही. इसी दौरान जब आदित्य धर से उनकी फिल्म के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, इस फिल्म में हर किसी ने दिल और आत्मा से काम किया है. सबने अपनी जान लगा दी.

आदित्य धर ने आगे कहा, “डेढ़ साल तक सबने रोज 16–18 घंटे लगातार काम किया, लेकिन किसी ने भी कभी शिकायत नहीं की कि ज्यादा काम करा रहे हो. हर किसी ने अपना 100% दिया.”


बिना शिकायत के सबने 16-18 घंटे रोज काम किया,' 8 घंटे की शिफ्ट वाली बहस के बीच बोले 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर

उनके इतना कहते ही प्रोड्यूसर ज्योति देश पांडे ने भी मजाकिया अंदाज में कहा कि 'हमने भी कभी शिकायत नहीं की कि ज्यादा पैसे लग रहे हैं.'

आदित्य धर ने 'धुरंधर' की कास्टिंग को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, ''कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की और उन कलाकारों को चुना गया जो खुद को प्रूव करना चाहते थे. 'धुरंधर' के टीजर में एक डायलॉग है “घायल हूं इसलिए घातक हूं”. इसी तरह टीम के हर सदस्य ने घायल योद्धा की तरह घातक परफॉर्म किया है. ऐसा हमेशा नहीं होता.''

'8 घंटे की शिफ्ट' पर किसने क्या कहा

आपको बता दें कि 8 घंटे की शिफ्ट की बात ने ज्यादा तूल तब पकड़ा जब दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा के बीच वर्क टाइमिंग को लेकर बात नहीं बन पाई. दीपिका ने फिल्म छोड़ दी और वांगा ने इसे लेकर खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. 

इसके बाद बहुत सारे एक्टर्स और फिल्ममेकर्स ने इस पर अपनी राय दी. काजोल और रानी ने कहा कि वो 8 घंटे ही काम करती हैं. हालांकि दोनों का ये कहना था कि ये मेकर्स और एक्टर्स के बीच का आपसी एडजस्टमेंट है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल का कहना था कि वो एक साथ 4-5 फिल्में नहीं करती हैं. उन्होंने कहा, ''मैं एक समय पर एक ही फिल्म करती हूं. फिर दूसरी शुरू करती हूं. मैं 20 या 30 घंटे काम नहीं करती.'' अजय देवगन ने भी कहा था कि ये बहुत ही कॉमन डिमांड है.

बॉलीवुड के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने तो ये भी कह दिया कि दीपिका कुछ नया डिमांड नहीं कर रही हैं. बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो 8 घंटे ही काम करते हैं. उन्होंने कहा, 'जब मैंने 2010 में काजोल के साथ शूटिंग की थी, तो वो आठ घंटे की शिफ्ट में काम करती थीं. रानी मुखर्जी ने भी यही किया. दीपिका कुछ नया नहीं मांग रही हैं.'

आदित्य धर की पहली फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' हुई थी ब्लॉकबस्टर

आपको बता दें कि धुरंधर से पहले आदित्य धर ने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' को डायरेक्ट किया था. 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म वॉर एक्शन फिल्म थी जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म के राइटर भी वही थे. 44 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 342 करोड़ की कमाई की थी.

अब करीब सात साल बाद उनकी फिल्म धुरंधर पाचं  दिसंबर को थियेटर्स में रिलीज होने वाली है. हालांकि इस बीच हो स्क्रीन राइटर के तौर पर काफी काम किया. 'आर्टिकल 370' और नेटफ्लिक्स की फिल्म धूमधाम के स्क्रीन राइटर भी वो रहे. आदित्य धर ने अपने करियर की शुरुआत स्क्रीन राइटिंग से ही की. 

धुरंधर की स्टारकास्ट और रिलीज डेट

इसमें रणवीर सिंह के साथ संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन लीड रोल में है. ट्रेलर में हर किसी ने अपने सीन से चौंकाया है. फिल्म थियेटर्स में 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

धुरंधर का ट्रेलर देखें- 

 

Published at : 19 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Embed widget