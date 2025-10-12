दिलजीत दोसांझ के बाद वरुण धवन ने भी छोड़ी ‘नो एंट्री 2’, सामने आई ये बड़ी वजह
No Entry 2 Update: फिल्म 'नो एंट्री 2' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. खबरों के अनुसार दिलजीत दोसांझ के बाद अब वरुण धवन ने भी इस फिल्म को छोड़ दिया है.
बॉलीवुड फिल्ममेकर बोनी कपूर एक बार फिर ‘नो एंट्री’ के जरिए बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है. फिल्म की घोषणा कुछ वक्त पहले ही की गई थी. फिल्म के सीक्वल को अर्जुन कपूर, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन के साथ बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिनों पहले दिलजीत से फिल्म से किनारा कर लिया. अब खबरें हैं कि वरुण फिल्म को बाय-बाय कह दिया है.
वरुण धवन ने क्यों छोड़ी फिल्म ‘नो एंट्री 2’ ?
मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार वरुण धवन अब ‘नो एंट्री’ का हिस्सा नहीं है. दरअसल एक्टर इन दिनों अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं. इसलिए उन्हें ‘नो एंट्री’ की शूटिंग के लिए डेट्स की प्रॉब्लम हो रही है. फिल्म से जुड़े सूत्रों ने बताया वरुण इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटिड थे. लेकिन दिलजीत दोसांझ के फिल्म छोड़ने के बाद सारी चीजें बदल गई. अब वरुण भी ‘भेड़िया 2’ में बिजी चल रहे हैं. हालांकि इस दिक्कत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. अभी मेकर्स ने भी इसपर कोई बयान नहीं दिया है.
View this post on Instagram
वरुण धवन वर्कफ्रंट
वरुण धवन हालिया रिलीज फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में देखे गए हैं. जिसमें उनके साथ जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा नजर आई. अब एक्टर की पाइपलाइन में ‘बॉर्डर 2’, ‘भेड़िया 2’ और ‘है जवानी तो इश्क होना है’ जैसी बड़ी फिल्में हैं. जो अगले साल यानि 2026 मं रिलीज होगी.
‘नो एंट्री 2’ के बारे में
फिल्म ‘नो एंट्री 2’ साल 2005 में आई सलमान खान की नो एंट्री का सीक्वल है. फिल्म के पहले पार्ट में सलमान के साथ अनिल कपूर, ईशा देओल, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, फरदीन खान, बिपाशा बसु जैसे स्टार्स लीड रोल में नजर आए थे. इस फिल्म का बजट 20 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 74 करोड़ कमाए थे. बता दें कि ये तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन (2002) का रीमेक थी.
ये भी पढ़ें -
Celebs Spotted: एयरपोर्ट पर नितांशी ने दिए अवॉर्ड के साथ पोज, तो बॉस लेडी लुक में दिखीं ट्विंकल खन्ना, देखें तस्वीरें
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL