Celebs Spotted: एयरपोर्ट पर नितांशी ने दिए अवॉर्ड के साथ पोज, तो बॉस लेडी लुक में दिखीं ट्विंकल खन्ना, देखें तस्वीरें
Bollywood Celebs Spotted at Airport: यहां हम उन स्टार्स की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें संडे के दिन पैपराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. नीचे देखिए तस्वीरें....
बॉलीवुड स्टार्स अपने काम और शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर आते-जाते रहते हैं. इनमें से कुछ बहुत ही स्टाइलिश लुक में एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं. जिन्हें पैप्स अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं. आज संडे के दिन भी कई एयरपोर्ट पर नजर आए. नीचे देखिए इनकी खास तस्वीरें....
Published at : 12 Oct 2025 03:00 PM (IST)
