Celebs Spotted: एयरपोर्ट पर नितांशी ने दिए अवॉर्ड के साथ पोज, तो बॉस लेडी लुक में दिखीं ट्विंकल खन्ना, देखें तस्वीरें

Celebs Spotted: एयरपोर्ट पर नितांशी ने दिए अवॉर्ड के साथ पोज, तो बॉस लेडी लुक में दिखीं ट्विंकल खन्ना, देखें तस्वीरें

Bollywood Celebs Spotted at Airport: यहां हम उन स्टार्स की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें संडे के दिन पैपराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 12 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Bollywood Celebs Spotted at Airport: यहां हम उन स्टार्स की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें संडे के दिन पैपराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. नीचे देखिए तस्वीरें....

बॉलीवुड स्टार्स अपने काम और शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर आते-जाते रहते हैं. इनमें से कुछ बहुत ही स्टाइलिश लुक में एयरपोर्ट पर दिखाई देते हैं. जिन्हें पैप्स अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं. आज संडे के दिन भी कई एयरपोर्ट पर नजर आए. नीचे देखिए इनकी खास तस्वीरें....

एक्ट्रेस सनी लियोनी को भी पैपराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां दोनों एक-दूजे का हाथ थामे नजर आए.
एक्ट्रेस सनी लियोनी को भी पैपराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां दोनों एक-दूजे का हाथ थामे नजर आए.
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा भी एयरपोर्ट पर दिखी. जो कूल लुक में नजर आई. एक्ट्रेस ने बेज कलर की जैकेट पहनी हुई है.
एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा भी एयरपोर्ट पर दिखी. जो कूल लुक में नजर आई. एक्ट्रेस ने बेज कलर की जैकेट पहनी हुई है.
‘लापता लेडीज’ की फूल यानि नितांशी गोयल ने बीते दिन फिल्मफेयर में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता.
‘लापता लेडीज’ की फूल यानि नितांशी गोयल ने बीते दिन फिल्मफेयर में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीता.
अब एक्ट्रेस अहमदाबाद से मुंबई लौट चुकी हैं. एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस स्टाइलिश लुक में दिखी. जिन्होंने अपने अवॉर्ड के साथ पोज दिए.
अब एक्ट्रेस अहमदाबाद से मुंबई लौट चुकी हैं. एयरपोर्ट पर एक्ट्रेस स्टाइलिश लुक में दिखी. जिन्होंने अपने अवॉर्ड के साथ पोज दिए.
एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर किसी स्टाइलिश आउटफिट में नहीं बल्कि एकदम सिंपल लुक में एयरपोर्ट पहुंची. उनकी तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं.
एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर किसी स्टाइलिश आउटफिट में नहीं बल्कि एकदम सिंपल लुक में एयरपोर्ट पहुंची. उनकी तस्वीरें खूब वायरल भी हो रही हैं.
बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना भी संडे के दिन एय़रपोर्ट पर नजर आई.
बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना भी संडे के दिन एय़रपोर्ट पर नजर आई.
इस दौरान एक्ट्रेस का बॉस लेडी लुक देखने को मिला. उन्होंने खुले बाल और आंखों पर चश्मा लगाकर अपना लुक पूरा किया.
इस दौरान एक्ट्रेस का बॉस लेडी लुक देखने को मिला. उन्होंने खुले बाल और आंखों पर चश्मा लगाकर अपना लुक पूरा किया.
Published at : 12 Oct 2025 03:00 PM (IST)
Twinkle Khanna Bollywood Nitanshi Goyal

