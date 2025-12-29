हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दो दिनों में नए साल का आगाज होने वाला है. ऐसे में खबरें हैं कि कई सेलेब्स अपने फैंस को खुशखबरी दे सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड और टीवी के ये स्टार्स शादी के बंधन में बंध सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 04:05 PM (IST)
2026 का आगाज होने वाला है. इस साल में कई ऐसे स्टार कपल्स हैं जो शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. इस लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स भी शामिल हैं. चलिए देखते हैं कौन-कौन से हैं वो सेलेब्स जो जल्द ले सकते हैं सात फेरे..

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा एक-दूसरे को 2021 से डेट कर रहे हैं. हाल ही में तेजस्वी ने भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में कहा था कि वो और करण 2026 में शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं.
वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है. दोनों ने ऑफिशियल तौर पर रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी नहीं कहा है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि ऐसे ही गुपचुप 2026 में ये शादी कर लेंगे.
