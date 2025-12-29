एक्सप्लोरर
2026 में इन सेलेब्स के घर बजेगी शहनाई, लिस्ट में करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का भी नाम शामिल!
दो दिनों में नए साल का आगाज होने वाला है. ऐसे में खबरें हैं कि कई सेलेब्स अपने फैंस को खुशखबरी दे सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड और टीवी के ये स्टार्स शादी के बंधन में बंध सकते हैं.
2026 का आगाज होने वाला है. इस साल में कई ऐसे स्टार कपल्स हैं जो शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. इस लिस्ट में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स भी शामिल हैं. चलिए देखते हैं कौन-कौन से हैं वो सेलेब्स जो जल्द ले सकते हैं सात फेरे..
Published at : 29 Dec 2025 04:05 PM (IST)
