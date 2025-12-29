वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता है. दोनों ने ऑफिशियल तौर पर रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी नहीं कहा है. ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि ऐसे ही गुपचुप 2026 में ये शादी कर लेंगे.