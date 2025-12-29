हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBattle of Galwan Starcast Fees: बैटल ऑफ गलवान के लिए सलमान खान ने वसूली इतनी मोटी रकम, जानिए बाकी स्टारकास्ट की फीस

Battle of Galwan Starcast Fees: बैटल ऑफ गलवान के लिए सलमान खान ने वसूली इतनी मोटी रकम, जानिए बाकी स्टारकास्ट की फीस

Battle of Galwan Starcast Fees: सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में है. इसी बीच आइए जानते हैं एक्टर ने फिल्म के लिए कितने रुपए वसूले और बाकी स्टारकास्ट की क्या है फीस.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Battle of Galwan Starcast Fees: सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में है. इसी बीच आइए जानते हैं एक्टर ने फिल्म के लिए कितने रुपए वसूले और बाकी स्टारकास्ट की क्या है फीस.

सलमान खान की अगली बड़ी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज हो चुका है. एक्टर देशभक्ति से भरपूर फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगे.इसकी पहली झलक देखकर ही फैंस की खुशी चरम पर है. साथ ही फिल्म की कास्ट को लेकर भी चर्चा तेज है. इसी बाच आइए जानते हैं स्टारकास्ट की फीस के बारे में.

सलमान खान फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में 'कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू' का लीड रोल कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान ने इस किरदार के लिए अपने लुक में काफी बदलाव किया है.
सलमान खान फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में 'कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू' का लीड रोल कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान ने इस किरदार के लिए अपने लुक में काफी बदलाव किया है.
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान जो अपनी एक फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ तक फीस लेते है, उन्होंने इस फिल्म के लिए 110 करोड़ की माटी रकम वसूली है.
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सलमान जो अपनी एक फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ तक फीस लेते है, उन्होंने इस फिल्म के लिए 110 करोड़ की माटी रकम वसूली है.
Published at : 29 Dec 2025 02:20 PM (IST)
Chitrangada Singh Govinda SALMAN KHAN Battle Of Galwan

