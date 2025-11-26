पंकज धीर के निधन के बाद ICU से धर्मेंद्र ने किया था फोन, निकितिन धीर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स पोस्ट शेयर करके उनके साथ बिताए खास पल याद कर रहे हैं. हर किसी की धर्मेंद्र के साथ स्पेशल याद हैं. बॉलीवुड एक्टर निकितिन धीर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने धर्मेंद्र को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया है कि पिता पंकज धीर के निधन के बारे में धर्मेंद्र को जब पता चला था को उन्होंने आईसीयू से फोन किया था. निकितिन ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही ठीक होकर घर लौट आएंगे.

निकितिन ने धर्मेंद्र को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने धर्मेंद्र को याद करके लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा- मेरे पापा और मैं अक्सर बात करते थे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अब तक का सबसे सफल हीरो कौन है, वो बिना पलक झपकाए कहते थे धरम अंकल. वो हमेशा कहते थे, सबसे मर्दाना, सबसे हैंडसम, सबसे विनम्र और सोने के दिल वाला आदमी..एकदम ओरिजिनल.. धरम अंकल.

धर्मेंद्र ने आईसीयू से किया था फोन

निकितिन ने आगे लिखा- 'जब मेरे पिताजी गुजर गए, तो धरम अंकल ने ICU से मेरी मां को फोन किया और अपना प्यार और संवेदना व्यक्त की और मां से कहा कि वह जल्द ही घर वापस आ जाएंगे, चिंता न करें. उनका नुकसान बहुत ही व्यक्तिगत है. हम उनकी बाहों में बड़े हुए. उनसे केवल प्यार और आशीर्वाद मिला. हमेशा उन्हें उस मुस्कान के साथ देखा जिसने कमरे को रोशन कर दिया. हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा हाथ उठाया. सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद. हमारे बचपन को खुशियों से भरने के लिए धन्यवाद. हमें यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि एक आदमी क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए.'

आपकी छोड़ी गई जगह को कोई नहीं भर सकता. कभी दूसरा धर्मेंद्र नहीं होगा. पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना, हमेशा अपार प्रेम और सम्मान. ओम शांति.

