2026 में होगा शाहिद कपूर का राज, 'ओ रोमियो' के बाद अब 'कॉकटेल 2' भी इसी साल होगी रिलीज

2026 में होगा शाहिद कपूर का राज, 'ओ रोमियो' के बाद अब 'कॉकटेल 2' भी इसी साल होगी रिलीज

Shahid Kapoor Films In 2026: 'ओ रोमियो' के बाद अब शाहिद कपूर की दूसरी फिल्म 'कॉकटेल 2' भी 2026 में ही रिलीज होने वाली है. जानें ये फिल्म सिनेमाघरों में कब दस्तक देने जा रही है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Jan 2026 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2026 बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर के नाम होने वाला है. इस साल उनकी दो शानदार फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं. पहले उनकी रोमांटिक फिल्म 'ओ रोमियो' की रिलीज डेट अनाउंस हुई थी और अब उनकी फिल्म 'कॉकटेल 2' की भी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. ये दोनों फिल्में 2026 में ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं.

शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी इश्क फरमाती दिखाई देंगी. 'ओ रोमियो' वैलेंटाइन डे के मौके पर 13 फरवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. वहीं शाहिद की दूसरी फिल्म 'कॉकटेल 2' 'ओ रोमियो' की रिलीज के 6 महीने बाद, सितंबर 2026 में बड़े पर्दे पर आएगी.

'ओ रोमियो और कॉकटेल 2 बिल्कुल अलग फिल्में हैं'
'ओ रोमियो' और 'कॉकटेल 2' की रिलीज के बीच गैप को लेकर मिड डे ने सूत्र के हवाले से लिखा- 'ये गैप सोच-समझकर तय किया गया था. ओ रोमियो और 'कॉकटेल 2' बिल्कुल अलग फिल्में हैं, और कोई नहीं चाहता था कि वो एक-दूसरे के रास्ते में रुकावट बनें. छह महीने का समय शाहिद को नई एनर्जी और इमेज के साथ आने का मौका देता है. कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है. दर्शकों को एक किरदार से आगे बढ़ने और दूसरे को अपनाने के लिए समय चाहिए होता है. सितंबर में रिलीज होने से कॉकटेल 2 को अपनी अलग पहचान मिलेगी.'

'कॉकटेल 2' को लेकर रिपोर्ट में आगे लिखा है- 'कहानी के लिहाज से फिल्म लगभग तैयार है. फिलहाल, सारा ध्यान गानों पर, उनके साउंड मिक्स, फाइनल अरेंजमेंट और फिल्म में उनके तालमेल पर है. कॉकटेल 2 में म्यूजिक बेहद अहम है और टीम इसे पूरी तरह से सही बनाना चाहती है.'

'कॉकटेल 2' की स्टार कास्ट
बता दें कि 'कॉकटेल 2' साल 2012 की फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है जिसमें दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी लीड रोल में थे. वहीं इसके सीक्वल में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड किरदार अदा करते नजर आएंगे. 'कॉकटेल 2' को होमी अदजानिया डायरेक्ट कर रहे हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Jan 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
SHAHID KAPOOR O Romeo Cocktail 2 Shahid Kapoor Upcoming Movies
