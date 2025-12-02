निक जोनस ने वेडिंग एनिवर्सरी पर पत्नी पर लुटाया प्यार, प्रियंका को कहा 'ड्रीम गर्ल'

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बॉलीवुड के क्यूट कपल्स में से एक हैं. ये दोनों लोगों के लिए कपल गोल्स सेट करते हैं. निक और प्रियंका साल 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे और अब इनकी शादी को 7 साल पूरे हो गए हैं. वेडिंग एनिवर्सरी पर निक जोनस ने अपनी पत्नी प्रियंका चोपड़ा पर ढेर सारा प्यार लुटाया है. उन्होंने प्रियंका के लिए एक प्यारा सा पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है.

निक जोनस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका के लिए एक प्यारा सा पोस्ट लिखा है. वो पीसी को अपनी ड्रीम गर्ल मानते हैं. ये पोस्ट देखने के बाद हर कोई बस Aww कह रहा है.

निक ने लुटाया प्यार

निक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रियंका की एक फोटो शेयर की है. जिसमें वो बिकिनी पहने बैक पोज दे रही हैं. निक ने फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'मेरी ड्रीम गर्ल से शादी को 7 साल हो गए हैं.' फोटो में प्रियंका बीच पर एंजॉय करती नजर आ रही हैं. निक का इस तरह से प्यार लुटाना उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. प्रियंका ने निक की स्टोरी को रिशेयर किया है और लिखा- 'तुम वो हो जिससे सपने बनते हैं.'





प्रियंका और निक जोनस उदयपुर में शादी के बंधन में बंधे थे. उनकी शादी 1-2 दिसंबर को हुई थी. इस कपल ने दो रीति-रिवाजों से शादी की थी. एक हिंदू रीति-रिवाज और दूसरे क्रिश्चियन वेडिंग की थी. प्रियंका और निक की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. प्रियंका और निक साल 2022 में बेटी के पेरेंट्स बने थे. उनकी जिंदगी में मालती मैरी आई थी. प्रियंका और निक सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने थे.

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका लंबे समय के बाद बॉलीवुड में वापसी करने जा रही हैं. वो एसएस राजामौली की फिल्म वाराणसी में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू लीड रोल में नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें: मेहंदी से लेकर शादी तक, परफेक्ट हैं कृति सेनन के ये लुक, आप भी कर सकती हैं ट्राई